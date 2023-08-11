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İrfan Karatutlu: “Kahramanmaraş’ta Denetimsizlik Hat Safhada”

DEVA Partili Milletvekili İrfan Karatutlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş’ta halen devam eden sorunları gündeme getirdi. Karatutlu, “Vatandaşın ağır hasarlı binaları hızla yıkılırken, sahiplerinin arkası sağlam olanlar her türlü hasar oranın değiştirebilmektedir” dedi.

İrfan Karatutlu: “Kahramanmaraş’ta Denetimsizlik Hat Safhada”

İrfan Karatutlu: “Kahramanmaraş’ta Denetimsizlik Hat Safhada”

DEVA Partili Milletvekili İrfan Karatutlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş’ta halen devam eden sorunları gündeme getirdi. Karatutlu, “Vatandaşın ağır hasarlı binaları hızla yıkılırken, sahiplerinin arkası sağlam olanlar her türlü hasar oranın değiştirebilmektedir” dedi.

11 Ağustos 2023 Cuma 19:12

DEVA Partili Milletvekili İrfan Karatutlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş’ta halen devam eden sorunları gündeme getirdi. Karatutlu, “Vatandaşın ağır hasarlı binaları hızla yıkılırken, sahiplerinin arkası sağlam olanlar her türlü hasar oranın değiştirebilmektedir” dedi.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde en çok hasar alan illerden olan Kahramanmaraş’ta yaşanan sorunları ele aldı.

Denetimlerin yetersizliğine dikkat çeken Karatutlu şu ifadeleri kullandı:

‘Kentsel dönüşüm adına hiçbir faaliyet yapmadılar’

“11 ilin etkilendiği genel anlamda dört ili büyük hasar gördüğü 6 Şubat depremin üzerinden yaklaşık altı ay geçti.

Kahramanmaraşı yaklaşık 30 yıldır kötü yöneten siyasetçiler ve yerel yönetimden sorumlu belediye yetkilileri deprem gelmeden önce neler yapmadılar?

1- Özellikle son on yıldır bir çok sivil toplum örgütü yetkilisinin ve siyasetçinin bu büyük deprem için Kahramanmaraş’ta olabilecek hasar anlatmalarına rağmen yetkililer kılını dahi kıpırdatmadılar.

2- Son 30 40 yıldır şehrini imal planı sık sık değiştirerek bir takım kişileri rant sağlama uğruna kat yüksekliklerini beşten sekize ardından 11’e en sonunda 14-16 kata çıkardılar.

3- Başta Doğukent olmak üzere şehrin depreme dayanıksız bölgelerine bu izinler verilirken, kentsel dönüşüm adına hiçbir faaliyet yapmadılar.

Gelinen bu noktada büyük deprem sonrası Kahramanmaraş halkı maddi, manevi, ailevi, psikolojik telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşadı.”

‘Her şey kaplumbağa hızıyla devam etmektedir’

“Son altı aydır bir yıl içerisinde binaların yapılacağı sözü verilmesine rağmen her alanda her şey kaplumbağa hızıyla devam etmektedir.

Esnaf perişandır Kahramanmaraş’ta, işyeri kiraları en az 4-5 kat artmış, esnaf işlemeyen, müşterisi gelmeyen konteyner ve çadırlar içerisinde beklemekten bıkmış durumdadır. Elektrik, doğalgaz, su faturaları katbekat gelmektedir.”

‘Esnafın zararı karşılanmalı’

“Deprem bölgesinde faturalar, kredi ve vergi borçları, kredi kartı borçları 16 Şubat‘a kadar, yani bir yıla kadar ertelenmelidir. Malları yıkıntı altında kalan esnafın zarar ziyanının karşılanması yoluna gidilmelidir.”

‘Çiftçi geçen seneki fiyattan ürününü teslim ediyor’

“Çiftçi perişandır. Toprak mahsulleri ofisi önünde asrın depreminde asrın rezilliği çekilmekte günlerce çiftçiye randevu verilmemekte, en sonunda çiftçi tüccara geçen seneki fiyatlardan ürünü teslim etmektedir.”

‘Şebeke suları çamurlaşmaktadır’

“Kahramanmaraş’ta Türkiye’nin su potansiyeli en yüksek illerden biri olmasına rağmen susuzluk çekilmekte, halen şebeke suları çamurlaşmaktadır.”

‘Sağlık hizmetleri içler acısı durumdadır’

“Kahramanmaraş’ta sağlık hizmetleri içler acısı durumdadır. Necip Fazıl Hastanesi, Türkoğlu Devlet Hastanesi, iki özel hastane devre dışı kalmıştır. Halk Yörük Selim Hastanesi’nde bir 2 dakikalık muayene için üst üste yüzlerce insan perişan olmaktadır. Yoğun bakımlar, ameliyathaneler yetmemekte, hastalar başka şehirlerde sağlık hizmeti almaya çalışmaktadır. Halk 'acil durum hastanesi yapacağız’ gibi vaatlerle uyan almaktadır. Henüz iki aydır istifa eden sağlık müdürünün yerine siyasetçiler sendikacılar anlaşamadıkları için sağlık müdürü bile atanamamıştır.”

‘Hangi okullarda nasıl eğitim verileceğini konusu açık değil’

Eğitim dönemi yaklaşmaktadır. Hangi okullarda nasıl eğitim verileceğini konusu açık değildir. Kahramanmaraş’taki mevcut iki üniversitenin örgün eğitim yapıp yapmayacağını bilemiyoruz. Yapsa da il dışından gelecek öğrencilerin barınma sorunu nasıl çözülecektir bilmiyoruz.

‘Bırakın da insanlar bir imzanızla ayakta kalsınlar’

“Örneğin basın mensuplarının deprem diğerleri gitti alet edevatlar yok oldu. Üstüne üstlük yeni internet yasasıyla küçücük bir düzenlemeyle yardımcı olunacak meslek grubuna bile 1 gram kolaylık sağlanmamaktadır. Yapacakları deprem bölgesindeki dört ilde yeni internet yasasının yürürlüğü iki yıl ertelenmiştır. Ve bu illerde basın yayın organlarına verilecek ilan ve reklamlar tasarruf tedbirleriniden muaftır. Bırakın da insanlar bir imzanızla ayakta kalsınlar.”

‘Arkası sağlam olan hasar oranını değiştirebiliyor’

“Kahramanmaraş’ta altı ay geçmesine rağmen ağır hasarlı ve yıkık binaların sadece %10-15’i yıkılmıştır. Yıkım anında ihale şartnamesinde olmasına rağmen ve bununla ilgili ödeme yapılmasına rağmen ne sulama ne vakumlama uygulanmaktadır. Ve bu uyanıklar denetleme olmadığı için toplama alanında ayrıştırma yapmakta, ortalığı toz toprak içinde bırakmaktadır. Etrafta bıraktıkları hafriyat artıkları cabası. Şehirde denetimsizlik o kadar hat safada ki ağır hasarlı, orta hasarlı ya hafif hasarlı ya orta hafife çevirip durmaktadır.

Mikrobölgeleme bitmiş alanlarda imar faaliyetleri niye bekletilmektedir? Bize gelen bilgilere göre altında pastane fırın market olan 8-10 katlı apartman binalarında yakınları vefat eden aileler işletme sahiplerini binanın statiğini bozmakla suçlamaktadır. Şehrin en önemli alışveriş merkezlerinin olduğu Kıbrıs Meydanı’ndaki birkaç binada ağır hasarlı olup yıkılmalarına karar vermelerine rağmen hasar oranı ortaya çevrilerek güçlendirmeyle kurtarmaya çalışmaktadır. Vatandaşın ağır hasarlı binaları hızla yıkılırken, sahiplerinin arkası sağlam olanlar her türlü hasar oranın değiştirebilmektedir. Kendilerini Kahramanmaraş’ın sahibi zanneden üç-beş kodamana bu şehri bırakmayacağız. Onlarla Kahramanmaraş’ın halkının ve kamunun hakkı için her alanda mücadele edeceğiz.”

‘Seçim öncesi milleti kandırmaya yönelik hareketler’

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir taslak yayınladı geçen günlerde Kahramanmaraş için. Taslak, Belediye civarının nasıl olacağını gösteriyor. Bir ortaokul-lise talebesinin çizebileceği bir bilgisayar çıktısı, seçim öncesi milleti kandırmaya yönelik hareketler bunlar.”

‘Milleti uyutmaya çalışıyorsunuz’

“Bir kere bölgenin hukuki problemleri çözüldü mü? Bu şehirde yıllardır yaşayan Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası bu taslaktan haberdar mı, katkısı var mı. Yoksa ben yaptım siz de kabul edeceksiniz kibri ve rant oluşturma çabaları devam mı ediyor? Bırakın siz böyle büyük projeleri yapmayı da Şahinkayası Mahallesi’ndeki 200 tanelik Suçatı ile Şahinkaya arasındaki orman alanın yer tahsisini bile yapamıyorsunuz. Resim göstererek, taslak göstererek milleti uyutmaya çalışıyorsunuz.

Çok kalmadı sevgili Kahramanmaraşlılar. Sekiz ay sonra yerel seçimler var.

Şehrimizde yaşayan genç, dinamik, tecrübe sahibi yöneticiler, mühendisler, şehir planlamacılar, sizlerin bu seçimde vereceğiniz kararla Kahramanmaraş’ta güzel günler başlayacak.”

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İrfan Karatutlu: “Kahramanmaraş’ta Denetimsizlik Hat Safhada”
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