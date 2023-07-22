Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkoğlu’nda İstiklal Caddesi Yenilendi!
Türkoğlu’nda İstiklal Caddesi Yenilendi!
Okay’dan Hicri Yılbaşı Mesajı
Okay’dan Hicri Yılbaşı Mesajı
Evelahir’in Yeni Sayısı Okurlarla Buluştu
Evelahir’in Yeni Sayısı Okurlarla Buluştu
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi!
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi...
Vali Coşkun’dan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı
Vali Coşkun’dan 15 Temmuz Demokrasi...

İyi Parti'de 41 Kişi Aynı Anda İstifa Etti

İYİ Parti Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerden oluşan 41 kişi, ilçe başkanlığını eleştirerek görevinden istifa etti.

İyi Parti'de 41 Kişi Aynı Anda İstifa Etti

İyi Parti'de 41 Kişi Aynı Anda İstifa Etti

İYİ Parti Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerden oluşan 41 kişi, ilçe başkanlığını eleştirerek görevinden istifa etti.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 07:59

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İYİ Parti Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerden oluşan 41 kişi, ilçe başkanlığını eleştirerek görevinden istifa etti. Partililer, Turgutlu Belediyesi Orta Park Tesisleri'nde bir araya gelerek istifa kararı aldıklarını açıkladı.

İstifa eden partililer adına açıklama yapan İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Karacaova, ilçe başkanlığının onaylamadıkları birtakım icraatları olduğunu söyledi. Karacaova, "İlçe Başkanlığının onaylamadığımız birtakım icraatları olmuştur. Yapmış olduğumuz uyarılarımızın bugüne kadar dikkate alınmaması sonucu yönetimden ayrılma kararı aldık. Bizler kesinlikle partiden ayrılmıyoruz. Davamıza ve genel başkanımıza sonsuza kadar bağlıyız. Kişisel olarak kimseyle sorunumuz yoktur. Bunun kesinlikle bilinmesini istiyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
İyi Partide 41 Kişi Aynı Anda İstifa Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması! Tarih verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması! Tarih verdi!
Bahçeli'den Emekli Maaşlarına 'Seyyanen Zam' Çağrısı
Bahçeli'den Emekli Maaşlarına 'Seyyanen Zam' Çağrısı
İyi parti başkanlık divanı belli oldu!
İyi parti başkanlık divanı belli oldu!
Erdoğan; “Başkaları ne yaparsa yapsın bizim ana gündemimiz deprem bölgesidir”
Erdoğan; “Başkaları ne yaparsa yapsın bizim ana gündemimiz deprem bölgesidir”
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kahramanmaraş’ta
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kahramanmaraş’ta

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber