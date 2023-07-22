İyi Parti'de 41 Kişi Aynı Anda İstifa Etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İYİ Parti Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerden oluşan 41 kişi, ilçe başkanlığını eleştirerek görevinden istifa etti. Partililer, Turgutlu Belediyesi Orta Park Tesisleri'nde bir araya gelerek istifa kararı aldıklarını açıkladı.

İstifa eden partililer adına açıklama yapan İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Karacaova, ilçe başkanlığının onaylamadıkları birtakım icraatları olduğunu söyledi. Karacaova, "İlçe Başkanlığının onaylamadığımız birtakım icraatları olmuştur. Yapmış olduğumuz uyarılarımızın bugüne kadar dikkate alınmaması sonucu yönetimden ayrılma kararı aldık. Bizler kesinlikle partiden ayrılmıyoruz. Davamıza ve genel başkanımıza sonsuza kadar bağlıyız. Kişisel olarak kimseyle sorunumuz yoktur. Bunun kesinlikle bilinmesini istiyoruz." dedi.