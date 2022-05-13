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İyi Parti Kahramanmaraş Teşkilatından Meral Akşener'e Ziyaret

İYİ Parti Kahramanmaraş Teşkilatı, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i ziyaret etti.

İyi Parti Kahramanmaraş Teşkilatından Meral Akşener'e Ziyaret

İyi Parti Kahramanmaraş Teşkilatından Meral Akşener'e Ziyaret

İYİ Parti Kahramanmaraş Teşkilatı, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i ziyaret etti.

13 Mayıs 2022 Cuma 10:52
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İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, Onikişubat İlçe Başkanı Doğan Murat Kılıç ve Teşkilat üyeleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve İYİ Pari Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaretten sonra açıklama yapan Kılıç:

"Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendiyi ve genel merkezimizi ziyaret ettik. Sayın Genel Başkanımız ile hatırı sayılır bir zaman dilimi içerisinde fikir alışverişinde bulunup çalışmalarımız hakkında bilgi verme imkanımız oldu. Kendisinin nasihat ve talimatlarını dinleyip notlarımızı aldık.

Her gelişimizde motivasyonumuzu bu denli arttıran bir Liderin arkadaşından gitme şerefi bizlere nail olduğu için çok mutluyum. Rabbim ayağına taş değdirmesin sayın Genel Başkanım." ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 13.05.2022 17:50
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İyi Parti Kahramanmaraş Teşkilatından Meral Akşenere Ziyaret
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