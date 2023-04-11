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İyi Parti Milletvekili Adayı Ahmet Çabukel, İlk Sözünü Deprem Şehitlerine Verdi

28. Dönem İYİ Parti Kahramanmaraş 1. sıra Milletvekili Adayı Av. Ahmet Çabukel, Kapıçam Mezarlığı’ndaki deprem şehitlerinin kabrini ziyaret ederek, ihmale sebep olanlardan hesap sorma sözü verdi.

İyi Parti Milletvekili Adayı Ahmet Çabukel, İlk Sözünü Deprem Şehitlerine Verdi

İyi Parti Milletvekili Adayı Ahmet Çabukel, İlk Sözünü Deprem Şehitlerine Verdi

28. Dönem İYİ Parti Kahramanmaraş 1. sıra Milletvekili Adayı Av. Ahmet Çabukel, Kapıçam Mezarlığı’ndaki deprem şehitlerinin kabrini ziyaret ederek, ihmale sebep olanlardan hesap sorma sözü verdi.

11 Nisan 2023 Salı 13:52

Çabukel, milletvekili aday listelerinin açıklamasının ardından seçim çalışmalarının startını verdi. Kentte, Kahramanmaraş’ın deprem gerçeğini en çok gündeme getiren siyasetçi olarak bilinen Çabukel, seçim çalışmalarının merkezine depremi alarak sürece başladı. İlk ziyaretini Kapıçam Mezarlığı’na yapan Çabukel, burada deprem şehitlerinin mezarlarına karanfil bırakarak, depremde can kayıplarının yaşanmasında ihmal gösterenlerden hesap sorma sözü verdi. Çabukel’e İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek ve İYİ Parti Teşklilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yasin Kabaağıl eşlik etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Av. Ahmet Çabukel, önceliklerinin depremzedelerin yaralarını sarmak olduğunu ama ihmali bulunanlardan da hesap soracaklarını söyledi.

Çabukel, “Bugün, 6 Şubat depremleriyle aramızdan ayrılan deprem şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Kahramanmaraş’ta kendilerini ihmal sonucu o göçük altında bırakanlardan hesap soracağımızın sözünü verdik. Çok acı bir seçim dönemi yaşıyoruz. Gönül isterdi ki bu felaket hiç yaşanmamış olsun ve hiçbir canımızı kaybetmeyelim. Onları evlerinde işyerlerinde ziyaret ederek deprem gerçeği başta olmak üzere memleketin sorunlarını konuşalım. Ama olmadı. Defalarca uyarılarımıza kulaklarını tıkayan çok bilmiş idareciler, ihmalkar davranarak onbinlerce insanımızı bizden ayırdı. Her konuda olduğu gibi deprem gerçeğinde de bilim ve ilim insanlarının uyarılarını dikkate almadılar. Ama deprem şehitlerimizin ve şehitlerimizin yakınlarının içi rahat olsun. En ufak ihmali olanlardan dahi hesap soracağız. Bu da bu seçim sürecinde ilk sözümüz olsun” dedi.

“OTURDUKLARI KOLTUKLARIN SORUMLULUĞUNU TAŞIYAMADILAR”

AK Parti iktidarının en büyük kusurlarından birinin niteliksiz kadrolaşma olduğunu ifade eden Çabukel, niteliksiz kadroların, oturdukları koltukların sorumluluğunu taşıyamadıklarını dile getirdi.

Av. Ahmet Çabukel, şöyle konuştu: “Hakkaniyetten uzak, adaletten bihaber iktidar; niteliksiz, işinin ehli olmayan, kendi partililerinden oluşturduğu kadrolarla, ülke genelinde yönetim krizlerine neden oluyor. Parti devleti hayalini gerçekleştirmek için bütün kurumlardaki kadroları siyasallaştıran iktidar, millete çile olmaktan öteye geçemiyor. Bu kadrolarla bu işin yürümediğini, ekonomik krizlerde gördük. Ben ekonomistim, diyenler maalesef ki ülkeyi fakirliğe, sefalete sürükledi. Pandemi, yangınlar, sel, deprem gibi felaketlerle iktidarın yöneticilerinin ne kadar niteliksiz olduğunu çok yakın zamanda gördük. Kahramanmaraş depremlerinde onbinlerce insanımız bunların bedelini hayatıyla ödedi. Çünkü tek suçları, oturdukları koltukların sorumluluğunu taşıyamayan insanlar tarafından yönetilmekti. Ama bunların bileti kesildi; 14 Mayıs’ta inşallah milletimizin kararıyla bu iktidarın niteliksiz kadrolarının yerini işinin ehli kadrolar alçak. Ben, iktidara, 14 Mayıs’a kadar ellerini vicdanlarına koyarak ülkeyi yönetmelerini öneriyorum.”

Son Güncelleme: 11.04.2023 14:16
Anahtar Kelimeler:
İlk Sözünü Deprem Şehitlerine Verdiİyi Parti Milletvekili Adayı Ahmet Çabukel
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