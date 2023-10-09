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Kahramanmaraş MHP’de Demiröz güven tazeledi!

MHP Kahramanmaraş kongresinde İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz güven tazeledi.

Kahramanmaraş MHP’de Demiröz güven tazeledi!

Kahramanmaraş MHP’de Demiröz güven tazeledi!

MHP Kahramanmaraş kongresinde İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz güven tazeledi.

09 Ekim 2023 Pazartesi 09:51

MHP'nin Kahramanmaraş İl Kongresi bugün yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre saat 10.00’da başladı. Kongreye, MHP genel başkan yardımcısı yaşar yıldırım, Kahramanmaraş milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora ve partililer katıldı.

Kongrede mevcut Başkan Hüseyin Vahit Demiröz tek adaylı seçime gitti ve yeniden İl Başkanı seçildi.

Kongreyle ilgili konuşan Demiröz, "Geçtiğimiz ay itibariyle 11 ilçemizde ilçe kongrelerimizi gerçekleştirerek, teşkilatlarımızı oluşturduk. İlçe kongrelerimiz dostluk, beraberlik, kardeşlik çerçevesinde geçti. Bugün il kongremizi gerçekleştirdik. Tek derdimiz birlik, beraberlik ve Kahramanmaraş için güzel şeyler yapmak. Kongremize katılım sağlayan tüm ülküdaşlarıma teşekkür ederim. Kongremiz hayırlara vesile olsun.” dedi.

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