Kahramanmaraş Milletvekili adayı İrfan Karatutlu: “Biz, ortak iyinin peşindeyiz!”

Karatulu, “Kendisi her zaman anlaşma zemini arayan biriydi. Muhakkak ortak iyinin peşindeydi. Biz de bugün ortak iyinin peşindeyiz. Biz, adaletin peşinde olduğumuz için buradayız. Biz, iyiliğin peşinde olduğumuz için buradayız. Bugün 6’lı masanın misyonu da budur zaten” dedi.

Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin ortak adayı olarak CHP Kahramanmaraş 2. sıra Milletvekili Adayı gösterilen Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, bugün Saadet Partisi’nin Karacasu’daki aşevinde iftar yemeğinde, Saadet Partilileriyle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, Erbakan’ın en büyük mirasının, iyilik paydasında buluşan siyasi anlayışı olduğunu ifade ederek 6’lı masanın bir araya gelme amacının da ortak iyiyi sağlamak olduğunu bildirdi.

“BİZ, BU AİLENİN ÜYESİYİZ!”

Çocukluğundan beri rahmetli Erbakan’ın siyasi anlayışıyla yetiştiğini dile getiren Karatutlu, Saadet Partililerle her zaman bir aile gibi olduklarını belirtti. Karatutlu, şöyle konuştu: “Ben Deva Partisi'nin İl Başkanlığından ayrılarak Milletvekili adayı oldum. Ama aslında ben Saadet Partisi'nin adayıyım. Birincisi biliyorsunuz genel merkezlerimizin kararıyla Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin ortak adayı olarak CHP listesinden aday gösterildim. İkincisi ise yaşı müsait olanlar bilir. Ben İmam Hatip’te ortaokul ikinci sınıfta iken 5 Haziran 1977 yılında ilk afişimi Milli Selamet Partisi'nin afişini asarak başlamıştım. 1978’de hemen Uzunoluk'taki o açık hava sinemasında Korkut Özal'ı dinleyerek devam etmiştim. Yine 1987 yılında Eskişehir’de Tıp Fakültesi okurken Erbakan'ı karşılayan 50 kişiden biri de bendim. Hangi yollardan geldiğimizi çok iyi biliriz. Neler yaşadığımızı biliriz. Biz bu ailenin üyesiyiz. Biz, Erbakan’ın mirasına sahip çıkma hassasiyeti gösteren insanlarız. Erbakan'ın mirası, onun fikirlerinin yaşatılması, onun yolunda gitmenin bir gereğidir. Biz de bunun farkındayız. Kahramanmaraş’ta Saadet Partili arkadaşlarımızı birebir biliyoruz ve seviyoruz. Gerek bir önceki Erkan Pınarbaşı Başkanımız gerekse de Ahmet Zor başkanımızın döneminde Saadet Partili arkadaşlarımızla diyaloglarımız her zaman iyi oldu. Aynı ailenin mensuplarıyız. Zaten birbirimizi anlamasak 6’lı masa bir araya gelmezdi.”

“İYİLİĞİN PEŞİNDE OLDUĞUMUZ İÇİN BURADAYIZ”

Rahmetli Erbakan’ın 1974’te Ecevit'le koalisyon yapmasının da amacının ortak iyiliği sağlamak olduğunu aktaran Karatutlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Kendisi her zaman anlaşma zemini arayan biriydi. Muhakkak ortak iyinin peşindeydi. Biz de bugün ortak iyinin peşindeyiz. Biz, adaletin peşinde olduğumuz için buradayız. Biz, iyiliğin peşinde olduğumuz için buradayız. Biz; insanlara yardım, akrabaya yardım için buradayız. Biz; fenalıktan, edepsizlikten ve azgınlıktan uzak durmak için buradayız. Bunları biliyoruz. Bize öğretilen buydu. Ve biz bu yolda gittik. Ve AK Parti’de birlikte olduğumuzda da bunları onlara ifade ettik. Yanlış yola giriyorsunuz diye. Ve bugün hepimiz görüyoruz ki bu yanlış yoldan biz de ıstırap duyuyoruz. Diyoruz ki aynı yoldan, aynı kökten geldiğimiz insanlar niye yoldan saparlar? Niye başkasına zulüm ederler? Niye adaleti sadece kendi çıkarları için kullanırlar? Niye kamunun malını kendi çıkarları için kendilerine bir rant olarak ortaya çıkarırlar. Niye yaparlar bunu? Demek ki bazı şeyleri geçmişte hazmedememişler. Tam anlayamamışlar. Biz, yine söyleyeceğiz, yine iyiliği emredip kötülükten herkesi sakındıracağız. Bugün 6’lı masanın misyonu da budur zaten. Bir araya gelmemizin gerçek amacı da budur zaten. Bu çerçevede bir araya gelmek her zaman iyidir. Bunu birbirimizin sıla-ı rahim olarak görüyoruz. Akraba ziyareti olarak görüyoruz. Ve bunu da inşallah seçim sürecinin sonrasında da devam ettireceğiz. Saadet Partisi'nin de bir milletvekili adayı olaraktan teşekkür ediyorum.”