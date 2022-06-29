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Kahramanmaraş ulaşımı nefes alacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile şehir genelinde devam eden ulaşım yatırımlarını inceleyen AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, “Bu yatırımlar şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler. İnşallah bu ulaşım yatırımlarıyla şehrimizin trafik açısından adeta nefes alması sağlanacak” dedi.

Kahramanmaraş ulaşımı nefes alacak

Kahramanmaraş ulaşımı nefes alacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile şehir genelinde devam eden ulaşım yatırımlarını inceleyen AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, “Bu yatırımlar şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler. İnşallah bu ulaşım yatırımlarıyla şehrimizin trafik açısından adeta nefes alması sağlanacak” dedi.

29 Haziran 2022 Çarşamba 16:44
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yeni Kanlıdere Köprüsü, Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak ve İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı yatırım alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret programında AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları da yer aldı. Ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, projeler hakkında AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal’a bilgiler aktardı.

Dev Ulaşım Yatırımları

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ve beraberindeki heyetle birlikte yatırım alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mahir Ünal, İl Başkanımız Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanımız Gül Çitil Okur, Gençlik Kolları Başkanımız Feyzullah Eren Aşçı ve teşkilatımızla birlikte Yeni Kanlıdere Köprüsü, Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak ve İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projeleri kapsamında yatırım bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Sayın Mahir Ünal’a projelerimizin yapım aşamaları ile ilgili bilgiler aktardık. İnşallah projelerimizi kısa süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Şehrin Gelişimine Katkı

Yatırım alanları ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılan yeni Kanlıdere Köprüsü, Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak ve İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projelerini yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulunduk. Gerçekten her üç projede de ciddi aşamalar kaydedildi. İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesi tamamlanmak üzere. Sadece asfaltı ve aydınlatma çalışmaları kaldı. Önsen bölgesinin mevcut nüfusu 60 bin civarında. Gelişen bir bölge olduğu için burasının ileride yaklaşık 150 bin civarında nüfusa sahip olacağı öngörülüyor. İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesinin tamamlanmasıyla bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın şehir merkezine ulaşımı önemli ölçüde kolaylaşacak. Güney Çevre Yolu projesi kapsamında Ağcalı Kavşağı’ndan Adana yoluna uzanan bir de bulvar inşa ediliyor. İnşallah burası da kısa süre içerisinde tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi de Kahramanmaraş’ın doğu bölgesindeki ilk köprülü kavşak çalışması olma özelliğini taşıyor. Bu proje kapsamında hem şehrimizin doğu bölgesi batı bölgesine bağlanacak hem de Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlanacak. Şehrimizin gelişmesi açısından son derece önemli bir proje. Bu ulaşım yatırımlarıyla şehrimizin trafik açısından adeta nefes alması sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Tarihi Kent Kimliğimizi Yeniden Ayağa Kaldırıyoruz

Şehrin tarihi alanlarında gerçekleştirilen dönüşüm projelerinin son derece önemli olduğunun altını çizen Mahir Ünal, “Şehrimizin kimliğini, karakterini, ruhunu koruyacak şekilde tarihi kalemizin çevresinden başlayarak şehrimizi yeniden tarihi dokuya uygun bir şekilde tasarlamamız son derece önemli. Önümüzdeki günlerde Tekke Kentsel Dönüşüm projesi ile ilgili inşaat çalışmaları başlayacak. Rezerv konutlarda son aşamaya gelindi. Tarihi konakların restorasyonu ile ilgili de Hayrettin Güngör Başkanımızdan bilgiler aldık. Gerçekleştirilecek dönüşüm projeleriyle tarihi konaklar tekrardan şehrimizin turizm alanlarına kazandırılacak. Tarihi alanlarda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla tarihi kent kimliğimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 29.06.2022 17:49
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Kahramanmaraş Ulaşımı Nefes Alacak
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