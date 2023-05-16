Kahramanmaraş vekillerini seçti! İşte yeni isimler

Seçimlerde CHP ile MHP arasında 2’nci milletvekili için büyük bir yarış yaşandı.

Seçimde CHP’li Dr. İrfan Karadutllu ile MHP’li Turan Şahin arasında sürekli olarak vekillik gitti geldi.

Sandıkların yüzde 100’ünün açıldığı Kahramanmaraş’ta en son CHP’li İrfan Karatutlu ikinci sıradan meclise girmiş görünüyor.

14 Mayıs 2023 Seçimlerinde Kahramanmaraş’tan meclise giren isimler şu şekilde gerçekleşti:

AK PARTİ

Vahit KİRİŞÇİ

Ömer Oruç Bilal DEBGİCİ

Mevlüt KURT

Tuba KÖKSAL

Mehmet ŞAHİN

CHP

Ali ÖZTUNÇ

İrfan KaARATUTLU (Deva Partisi)

MHP

Zuhal KARAKOÇ DORA