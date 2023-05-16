Kahramanmaraş vekillerini seçti! İşte yeni isimler

Seçimlerde CHP ile MHP arasında 2’nci milletvekili için büyük bir yarış yaşandı.
Seçimde CHP’li Dr. İrfan Karadutllu ile MHP’li Turan Şahin arasında sürekli olarak vekillik gitti geldi.
Sandıkların yüzde 100’ünün açıldığı Kahramanmaraş’ta en son CHP’li İrfan Karatutlu ikinci sıradan meclise girmiş görünüyor.
14 Mayıs 2023 Seçimlerinde Kahramanmaraş’tan meclise giren isimler şu şekilde gerçekleşti:
AK PARTİ
Vahit KİRİŞÇİ
Ömer Oruç Bilal DEBGİCİ
Mevlüt KURT
Tuba KÖKSAL
Mehmet ŞAHİN
CHP
Ali ÖZTUNÇ
İrfan KaARATUTLU (Deva Partisi)
MHP
Zuhal KARAKOÇ DORA