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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
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Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
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Kahramanmaraş’ta Ak Parti ve CHP’nin aday adayı listeleri açıklandı!

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam 145 kişi 28. dönem Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Kahramanmaraş’ta Ak Parti ve CHP’nin aday adayı listeleri açıklandı!

Kahramanmaraş’ta Ak Parti ve CHP’nin aday adayı listeleri açıklandı!

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam 145 kişi 28. dönem Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

23 Mart 2023 Perşembe 16:17

CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam 32 kişi 28. dönem Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

AK PARTİ LİSTESİ

ABDURRAHMAN SARI

AHMET ÖZDEMİR

AHMET ÖZDEMİR

AHMET SİNAN GÖKŞEN

AHMET ŞEKERLİ

AHMET YILMAZCAN

ALİ ÇEVİK

ALİ KILINÇ

ALİ PALTA

ALİ ÜNSAL

ALPER ARSLAN

ARAP CAN ARSLANKAYA

AVNİ DOĞAN

AYFER ÇERÇİ

AYHAN KÜÇÜK

AYSEL ACAR

AYŞE KILIÇ

BEKİR KILIÇ

BEKİR SÖYLER

BEKİR TARIK YİĞİT

BURHAN BİRLİKBAŞ

CAHİT KÜÇÜKÖNDER

CELALETTİN GÜVENÇ

CUMA SOLAK

CÜNEYT DOĞAN

DEVLET GÜROCAK

EBRAR ÇOBAN

EJDER OKUMUŞ

EMEL DUMAN

EMİN TANIN TELBİSOĞLU

ENDER UMUT PAPUÇÇU

ERAY ŞENAY

ESRA BOLAT

EYYUP PAÇACI

FATİH ARPACIK

FATİH MEHMET ERKOÇ

FATİH TOPAKTAŞ

FEYZULLAH EREN AŞÇI

FEYZULLAH TECİRLİ

GÜLESER KELEŞ ERMURAT

GÜLŞEN ARSLANHAN

GÜLÜZAR DAŞO

HABİBE ÖÇAL

HAKAN DERELİ

HAKAN KISACA

HAKAN KISAKÜREK

HARUN DEMİR

HARUN YERHAN

HASAN ERDOĞAN

HASAN GEZGİNÇ

HATİCE ÇİFTÇİ

HATİCE KÜBRA ERGİN KANDİLCİK

HATİCE ŞEKKELİ

HÜDANUR AKBABA

İBRAHİM ERSOY

İBRAHİM KAYA

İDRİS TEZCAN

İSMAİL CEM EREL

İSMAİL SAFİ

KADİR ŞAHİN

KADRİYE KIRDÖK

KAMURAN GAZİÜSTÜNEL

KORAY KIRAÇ

KÖKSAL ŞAKALAR

MAHİR ÇEVİK

MAHİR TUFAN

MAHMUT ARIK

MAHMUT TOĞUZ

MAHMUT YARDIMCIOĞLU

MEHMED FARUK ÇETİN

MEHMET AKİF DAĞLI

MEHMET AKİF DEMİR

MEHMET AKPINAR

MEHMET BOZKURT

MEHMET CEVİZ

MEHMET CİHAT SEZAL

MEHMET DEMİR

MEHMET FINDIK

MEHMET İLİK

MEHMET İLKER ÇİTİL

MEHMET NURDAĞI

MEHMET SAMET GELEBEK

MEHMET ŞAHİN

MELAHAT FURTUNA

MESUT KURT

METİN DOĞAN

MEVLÜT KURT

MUHAMMED CEMAL KARA

MUHAMMET KILIÇ

MURAT ÖZDEMİR

MUSTAFA ÇİÇEK

MUSTAFA ÇİMEN

MUSTAFA EVLİYA

MUSTAFA KEMAL HANÇERLİ

MUZAFFER ÇAYLI

MUZAFFER TAŞCI

NECATİ SELVİTOP

NEJDET YÜCE

NURSEL REYHANLIOĞLU

NURSİ ÇELEĞEN

OĞUZKAN GÜZEL

OSMAN SÖYLER

ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU

ÖKKEŞ KOYUNLU

ÖMER ORUÇ BİLAL DEBGİCİ

ÖMER VANLI

ÖZLEM ÖZCAN

RABİA AKÇAKAYA

RAMAZAN GÜRBAK

REMİLE CENGİZ ÖZKAN

SEDA KANAT

SEHER PALALI

SEHER YAĞCI

SELVİHAN DAĞ

SERDAR SALİH ÇİÇEKÇİ

SERHAN ERDOĞANYILMAZ

SERHAT UZUN

SEYDA NUR POLAT

SEZAİ KURTARAN

SIDDIK NACAR

SULTAN ÜNAL

ŞABAN TEKELEK

ŞEYMA KÜÇÜKDEVLET

ŞULE BOYNUEĞRİ

TUBA GÜMÜŞ

TUBA KÖKSAL

TURNA POLAT

TÜRK İSLAM KARAKOÇ

ÜLKÜ EREN

ÜZEYİR KIZILSEKİ

VELİ BÖKE

VURAL SEVEN

YAHYA YALÇINTÜRK

YAKUP ARSLAN

YAKUP HAMDİ BOZDAĞ

YASEMİN YAMAN BAYAZIT

YASİR ÇİÇEK

YAVUZ SELİM KÜTÜKÇÜ

YEMLİHA EKİCİ

YUNUS KÖSE

YUNUS ŞAHAN

ZAFER GÖK

ZEYNEP KAHVECİ

ZEYNEP NUR YERHAN

ZEYNEP SARI

CHP LİSTESİ

ALİ ÖZTUNÇ

GAZİ MURAT PEKER

BİLGE YURTSEVER

AHMET KARSLIOĞLU

ALİ ÜNLÜ

UMUT CANER

MEHMET MURAT AKLİM

ÖZKAN ÖZTÜRK

MEHMET BAĞLAR

MEHMET DERİNKUYU

ABDULHAMİT ÇITAK

ÇAĞATAY ATASOY

TUFAN YILMAZ

SAFFET YILDIZ

HASAN HÜSEYİN AYAZ

ŞAHİN ŞAHİNOĞLU

ALİ CABADAK

AZİZ CEM GÜNER

EJDER KAYGUSUZ

AHMET DOĞAN

MEHMET SARIÇERÇİ

NAİLE İŞLEK

GÜRKAN KUYUMCU

BİNNUR ÖZKAR

ALİ DİNÇ

OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL

ABDÜLBARİ SAYIR

SEMRA ŞAHİN

MEHMET YILDIRIM

BENAN İYEM

CENGİZ ÇETİNÖZ

ZERRİN KAZANCI TÜRKÖZER

Son Güncelleme: 23.03.2023 16:20
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Ak Parti Ve CHP’nin Aday Adayı Listeleri Açıklandı!
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