Kahramanmaraş’ta Ak Parti ve CHP’nin aday adayı listeleri açıklandı!

CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam 32 kişi 28. dönem Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.
AK PARTİ LİSTESİ
ABDURRAHMAN SARI
AHMET ÖZDEMİR
AHMET ÖZDEMİR
AHMET SİNAN GÖKŞEN
AHMET ŞEKERLİ
AHMET YILMAZCAN
ALİ ÇEVİK
ALİ KILINÇ
ALİ PALTA
ALİ ÜNSAL
ALPER ARSLAN
ARAP CAN ARSLANKAYA
AVNİ DOĞAN
AYFER ÇERÇİ
AYHAN KÜÇÜK
AYSEL ACAR
AYŞE KILIÇ
BEKİR KILIÇ
BEKİR SÖYLER
BEKİR TARIK YİĞİT
BURHAN BİRLİKBAŞ
CAHİT KÜÇÜKÖNDER
CELALETTİN GÜVENÇ
CUMA SOLAK
CÜNEYT DOĞAN
DEVLET GÜROCAK
EBRAR ÇOBAN
EJDER OKUMUŞ
EMEL DUMAN
EMİN TANIN TELBİSOĞLU
ENDER UMUT PAPUÇÇU
ERAY ŞENAY
ESRA BOLAT
EYYUP PAÇACI
FATİH ARPACIK
FATİH MEHMET ERKOÇ
FATİH TOPAKTAŞ
FEYZULLAH EREN AŞÇI
FEYZULLAH TECİRLİ
GÜLESER KELEŞ ERMURAT
GÜLŞEN ARSLANHAN
GÜLÜZAR DAŞO
HABİBE ÖÇAL
HAKAN DERELİ
HAKAN KISACA
HAKAN KISAKÜREK
HARUN DEMİR
HARUN YERHAN
HASAN ERDOĞAN
HASAN GEZGİNÇ
HATİCE ÇİFTÇİ
HATİCE KÜBRA ERGİN KANDİLCİK
HATİCE ŞEKKELİ
HÜDANUR AKBABA
İBRAHİM ERSOY
İBRAHİM KAYA
İDRİS TEZCAN
İSMAİL CEM EREL
İSMAİL SAFİ
KADİR ŞAHİN
KADRİYE KIRDÖK
KAMURAN GAZİÜSTÜNEL
KORAY KIRAÇ
KÖKSAL ŞAKALAR
MAHİR ÇEVİK
MAHİR TUFAN
MAHMUT ARIK
MAHMUT TOĞUZ
MAHMUT YARDIMCIOĞLU
MEHMED FARUK ÇETİN
MEHMET AKİF DAĞLI
MEHMET AKİF DEMİR
MEHMET AKPINAR
MEHMET BOZKURT
MEHMET CEVİZ
MEHMET CİHAT SEZAL
MEHMET DEMİR
MEHMET FINDIK
MEHMET İLİK
MEHMET İLKER ÇİTİL
MEHMET NURDAĞI
MEHMET SAMET GELEBEK
MEHMET ŞAHİN
MELAHAT FURTUNA
MESUT KURT
METİN DOĞAN
MEVLÜT KURT
MUHAMMED CEMAL KARA
MUHAMMET KILIÇ
MURAT ÖZDEMİR
MUSTAFA ÇİÇEK
MUSTAFA ÇİMEN
MUSTAFA EVLİYA
MUSTAFA KEMAL HANÇERLİ
MUZAFFER ÇAYLI
MUZAFFER TAŞCI
NECATİ SELVİTOP
NEJDET YÜCE
NURSEL REYHANLIOĞLU
NURSİ ÇELEĞEN
OĞUZKAN GÜZEL
OSMAN SÖYLER
ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU
ÖKKEŞ KOYUNLU
ÖMER ORUÇ BİLAL DEBGİCİ
ÖMER VANLI
ÖZLEM ÖZCAN
RABİA AKÇAKAYA
RAMAZAN GÜRBAK
REMİLE CENGİZ ÖZKAN
SEDA KANAT
SEHER PALALI
SEHER YAĞCI
SELVİHAN DAĞ
SERDAR SALİH ÇİÇEKÇİ
SERHAN ERDOĞANYILMAZ
SERHAT UZUN
SEYDA NUR POLAT
SEZAİ KURTARAN
SIDDIK NACAR
SULTAN ÜNAL
ŞABAN TEKELEK
ŞEYMA KÜÇÜKDEVLET
ŞULE BOYNUEĞRİ
TUBA GÜMÜŞ
TUBA KÖKSAL
TURNA POLAT
TÜRK İSLAM KARAKOÇ
ÜLKÜ EREN
ÜZEYİR KIZILSEKİ
VELİ BÖKE
VURAL SEVEN
YAHYA YALÇINTÜRK
YAKUP ARSLAN
YAKUP HAMDİ BOZDAĞ
YASEMİN YAMAN BAYAZIT
YASİR ÇİÇEK
YAVUZ SELİM KÜTÜKÇÜ
YEMLİHA EKİCİ
YUNUS KÖSE
YUNUS ŞAHAN
ZAFER GÖK
ZEYNEP KAHVECİ
ZEYNEP NUR YERHAN
ZEYNEP SARI
CHP LİSTESİ
ALİ ÖZTUNÇ
GAZİ MURAT PEKER
BİLGE YURTSEVER
AHMET KARSLIOĞLU
ALİ ÜNLÜ
UMUT CANER
MEHMET MURAT AKLİM
ÖZKAN ÖZTÜRK
MEHMET BAĞLAR
MEHMET DERİNKUYU
ABDULHAMİT ÇITAK
ÇAĞATAY ATASOY
TUFAN YILMAZ
SAFFET YILDIZ
HASAN HÜSEYİN AYAZ
ŞAHİN ŞAHİNOĞLU
ALİ CABADAK
AZİZ CEM GÜNER
EJDER KAYGUSUZ
AHMET DOĞAN
MEHMET SARIÇERÇİ
NAİLE İŞLEK
GÜRKAN KUYUMCU
BİNNUR ÖZKAR
ALİ DİNÇ
OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL
ABDÜLBARİ SAYIR
SEMRA ŞAHİN
MEHMET YILDIRIM
BENAN İYEM
CENGİZ ÇETİNÖZ
ZERRİN KAZANCI TÜRKÖZER