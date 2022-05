Kahramanmaraş’ta İYİ Parti’den kadınlara yönelik toplantı!

İyi Parti Kahramanmaraş Kadın Politikalar Başkanlığı, kadınlarla kaynaşma,tanışma çay toplantısı yaptı.

İl Başkanlığı binasında 300 kişinin katıldığı programa il yönetimiyle beraber ilçe teşkilatlarında görev alan kadın üyeleri ve partiye gönül veren, üye olmak isteyen her yaştan kadınlar katıldı.

Organizasyonu gerçekleştiren Kadın Politikaları başkanı Ayla Çiftçi ve ekibi toplantı sırasında misafirlerle yakından ilgilenerek kadınların gücünün görülmesinde çok büyük bir adım attılar.

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel ‘de organizasyonun başından sonuna kadar destek verdi.

Toplantıda konuşan Ahmet Çabukel ‘kadınların olmadığı yerde büyümenin hayal olduğunu, bu amaçla organizasyonu sağlayan Kadın Politikalar başkanı Ayla Çiftçi’ye teşekkürlerini sunarak konuşmasına; “Bugüne kadar ben ve arkadaşlarım bir grup erkek çalışma arkadaşlarımızla yol almaya çalıştık,fakat bu yürüyüşümüzde her zaman iki eksik vardı ve bu eksiğimizin biri gençler diğeri kadınlar! Erkeklerin her zaman yolda yürüdüğü bu yolda ,asıl olması gereken gücün kadınlarımızın olduğunu bilin. Erkekler her eve giremez ancak sizler, istediğiniz zaman her kapıyı çalıp ,istediğiniz eve girebilirsiniz. Güç sizlersiniz,siz kadınlar çalışmazsanız,biz erkeler başaramayız ‘dedi. Konuşmasına ‘bugünkü kalabalığı görünce her şeyin İYİ’ olacağına daha da inandım. Liderimiz sayın Meral AKŞENER,bir kadın olarak elini taşın altına koyduysa eğer , burada bulunan sizlerde bu gücü bulmuşsunuz ve hep birlikte BAŞARACAĞIZ,BAŞARACAĞIZ,BAŞARACAĞIZ” dedi.

Daha sonra konuşmaya kadın politikaları başkanı Ayla Çiftçi ile devam edildi.

Konuşmasında ‘kadınlarımızla hep birlikte el ele burada bugün,tek yürek olmak bizim için çok anlamlıydı. Bu kalabalığı görmek, artık susmamamız gerektiğini, bizim de fikirlerimiz,düşüncelerimiz olduğunu, herkesin görüp bilmesi için bir başlangıç. Kadının gücü her şeyi değiştirir ve değiştireceğiz,’dedi.

Konuşmalarına, ‘Hep birlikte zor,ama önemli ve güzel projelere imza atacağız,hep beraber canla başla çalışacağız’. Yapılan çalışmalarda her ne olursa olsun tek başına gidilmemesi gerektiğini,ekip olarak aynı kulvarda çok daha fazla başarılar elde edeceğini vurgulayan Çiftçi, bundan sonra da durmaksızın tüm İYİ’ lerin beraber olmasını vurgulayarak kadın gücünün İYİ PARTİ çatısı altında birleşmesini istedi.

Program, partimize yeni katılan üyelerin rozetleri takılarak son buldu.