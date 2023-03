Kahramanmaraş’ta Yerel Yönetimler Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Toplantıda Kahramanmaraş başta olmak üzere depremin vurduğu illerde ilk andan itibaren belediyelerin ne tür çalışmalar yaptıkları, gelinen 1 aylık süreçte neler yapıldığı ve bundan sonraki dönemde neler yapılacağı masaya yatırıldı. Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki “Deprem olduğundan bugüne kadar arkadaşlarımız belediyelerimizden bu bölgelere 11 bin 565 iş makinesi ve kamyon göndermişler. 42 bin personelleri burada görev yapıyor. 22 bin gıda malzemesi gönderildiğini ifade etti. 1 aylık süreçte yaraları sardıklarını, belli toparlanma kat ettiklerini söyleyen Özhaseki, bundan sonra yeni bir dönem başlattıklarını ve Kardeş Belediyeler Projesini hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

GÖREV SÜRESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Kardeş Belediyeler Projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta görev yapan 53 kardeş belediye, Kahramanmaraş halkının; “yeter Allah sizden razı olsun, artık gidebilirsiniz” deyinceye kadar beleyilerin deprem bölgesinde görev yapacaklarını ifade eden Özhaseki “ depremin ilk gününden beri devletin tüm kurumlarıyla enkaz başında olup görev yaptığını ve bundan sonraki süreçte de çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: “Gerçekten bu sürede sizlerin buraya gelmeniz, her anımızda beraber olmanız, bize destek olmanız, bizim halimizi hatırımızı sormanızın çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu her zaman bu şekilde olacak ve ileriki zamanda çok farklı bir şekilde anılacak. Ama buraya gelip bir geçmiş olsun bile diyemeyenlere de. Allah sizlerden razı olsun diyorum.

Kahramanmaraş AK Parti Milletvekili Mahir Ünal, “Sözün kifayet etmediği zamanlardan geçiyoruz. Bir depremle karşı karşıyayız demek aslında yeterli değildi. Bugün 33’ncü günümüzdeyiz. Kahramanmaraş’tan Antep’e, Adıyaman’a kadar büyük bir coğrafyaya uzanan afeti beraber yaşadık. Her birimizle beraber inanılmaz duygusal anlar yaşadık. Özellikle burada bulunan milletvekillerimiz, onlara da ben çok teşekkür ediyorum. Biz bir şeyi gördük ki kalbiyle, yüreğiyle, samimiyetiyle çalışan her bir arkadaşımızın az önce değerli belediye başkanımızın ifade ettiği gibi imkanların nasıl bereketlendiğini gördük. Yani her zaman söylediğimiz o iman varsa imkan vardır sözünün burada tecessüm ettiğini gördük. Acımız çok büyüktü ama acıyı paylaşarak her biriniz iyileştirdiniz. Her biriniz burada bütün imkanlarınızı seferber ettiniz. Ben her bir belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. En başından beri bu koordinasyonu gerçekleştiren, kaza geçirmesine rağmen asla bir dakika bile olsun geri kalmadan bütün belediye başkanlarımızın koordinasyonunu üstlenen yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki beye çok teşekkür ediyorum.”

Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Ölenlerimize Allah2tan rahmet, kalanlarımıza sağlıklı sıhhatli uzun ömürler temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tabi Cenabı Hak bir daha böyle bir afet göstermesin diye de duamızı tekrar ediyoruz. 3 büyükşehir belediyemiz, 7 il belediyemiz ve 43 tane de ilçe belediyemiz depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş’ımızın gerek merkezinde gerekse ilçelerinde görev aldılar. Toplamda 53 belediyemiz yaraları sarmaya devam ediyorlar. Allah kendilerinden razı olsun, keselerine Cenabı Hak bin bereket versin. Her seferinde Ankara’da Yerel Yönetimler Başkanlığı olduğu için arkadaşlarımızın durmadan para isteklerine maruz kalmış birisi olarak, iller bankasından para istemelerine maruz kalmış birisi olarak, her birinin çektiği sıkıntıları bilen birisi olarak söylüyorum. Kendilerinin bin bir sıkıntısı ve projelerinin yarım kalmasına rağmen tamamını unuttular, o günden beri bir tek Belediye Başkanımız para istemiyor. Ama ellerinde ne varsa getirip burada kardeşleriyle bölüşüyorlar. Hep asrın felaketi deniyor ama emin olun asrın felaketi falan değil. Bin yıllık Anadolu’daki medeniyet tarihi boyunca rastlayabildiğimiz en büyük afetler karşı karşıyayız. Bunu söylerken hem bir tarafta iki tane üst üste 30 kilometredeki fay kırıklarını 7.5 şiddetinin üzerinde kırılmış olması. 14 milyon insanı etkilemiş olması. Şuandaki eldeki verilere göre 46 bin can kaybı ki orta hasarlılar da yıkıldığında 650-700 bine yakın bağımsız birimin yeniden yapılacak olması… Ortaya çıkardığı maddi hasar. Vs vs dediğimiz zaman herhalde bin yıllık afetin en büyüğüyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. İlk andan itibaren yaptığımız toplantılarda Cumhurbaşkanımızın sabah namazından itibaren herkes ne yaptı özetlesin dediler. Kendisi de o 04.30’lardan itibaren neler yaptıklarını anlattılar. O andan itibaren devlet iş başındaydı. Bazılarının ömrü ne hikmetse ömrü fesatlıkla geçiyor. Ortalığı karıştırmakla geçiyor. Allah onlara iyilik versin. Ama bir taraftan da insanlar bu yarayı nasıl sararız, bu dertten nasıl kurtuluruz, oradaki depremzede kardeşleri ne yapacağı notasında herkes elindeki imkânları seferber ediyor. Bakın o 04.30 tarihinde başlayan depremden itibaren Cumhurbaşkanımız, bütün bakan arkadaşlarımız ve arkasından bizler de belediyeler olarak bir uçtan tutmaya çalıştık. İlk anın hengâmesi ayrı. Kayseri buraya yakın olduğu için ilk etapta elindekileri buraya doğru getirdi. Akdeniz bölgesindeki arkadaşlar İskenderun Hatay’a doğru koştular. Şırnak Nurdağı’na doğru gitmiş. Kim nereye yakınsa oraya doğru koşturmuşlar. Valilerimiz, mülki amirler görevlendirildi. Onlar da kendi belediyelerini ve özel idareyi çağırmışlar. Ki o anda herkes kimi, nasıl kurtarırızın derdinde. AFAD tarafında bir planlama da var tabi ki. Sonra biz belediyelerimizi kendi içinde organize etmeye, çok olanları az olan yerlere sevk etmeye, bulundukları yerde daha hassas çalıştıkları için sabit kalıp devam etmeye doğru yönlendirmeye başladık. Ben inanıyorum ki sadece resmi görevliler değil 85 milyonun tamamı seferber oldu bu iş için. Araçlarına bir şeyler koyup, su, gıda getirenler; telefon edip ne yapabiliriz diyenler, bütün bir millet seferber oldu.

Bizim 807 belediyemiz var arkadaşlar. Türkiye’de 1390 belediyeden; irili ufaklı 807 belediyemiz var. İlk andan itibaren arkadaşlarımızın hepsi seferberdi. Geldiler gayret ettiler, şimdi de yeni bir döneme doğru geçiyoruz. Nedir bu yeni dönem? Bu yapabildiklerimizi bir ay boyunca yaptık, toparladık. Emin olun yurt dışından gelen büyükelçiler, bakanlar, diplomatlar muhatap oldukları bütün arkadaşlara dünyanın hiçbir ülkesinde 1 ay içerisinde böyle toparlanamaz diye ifade ediyorlar. Bir toparlanma oldu, şimdi yeni bir dönem başladı. Bu dönemde de Kardeş Belediyeler Projesini devreye sokuyoruz. Buradaki biraz önce ismini zikrettiğim arkadaşlarım burada görev yapmaya devam edecekler. Dün Hatay’daydım, 90 kadar belediye orada hizmete devam ediyor. Üstelikte CHP’nin olduğu belediyelerde biz yine de görev yapmaya devam ediyoruz. Biz hizmet edeceğiz. Onlar da bizin insanımız, onlar da bizim canımız. Severek, istekle yapıyoruz. Şimdi görev süremiz ne kadar? Arkadaşlar görev süremiz, işlerimiz bitinceye kadar. Buradaki yaralar sarılıncaya kadar. Maraş’taki kardeşlerimiz “elinize sağlık, Allah sizden razı olsun sizden, gidebilirsiniz artık”

Bu dönemde de inşallah yaraları sarmaya devam edeceğiz. Bugün burada istişare edeceğiz, eğer yeni belediyelerin gelmesi icap ediyorsa, kaç belediyenin gelmesi gerekiyorsa o kadar belediyemiz gelecek arkadaşlar. Ondan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Toplamda bizim 807 belediyemizden en güçlü olan 235 /240 belediyemiz buradaki hizmetlerine devam edecek. Deprem olduğundan bugüne arkadaşlarımız belediyelerimizden bu bölgelere 11 bin 565 iş makinesi ve kamyon göndermişler. 42 bin personelleri burada arkadaşlarımızın. 22 bin tırdan fazla da ki bu birkaç gün önceki rakam, buraya yardım gıda malzemesi göndermişler. Bu gittikçe artacak ve lazım olduğunda yine verilmeye devam edecektir. İnşallah biz burada hizmet etmeye devam edeceğiz.”