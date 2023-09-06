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Karakoç Dora'dan Kahramanmaraş’a müjde!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, TBMM'nin tatilde olmasını fırsata çevirmeye devam ediyor.

Karakoç Dora'dan Kahramanmaraş’a müjde!

Karakoç Dora'dan Kahramanmaraş’a müjde!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, TBMM'nin tatilde olmasını fırsata çevirmeye devam ediyor.

06 Eylül 2023 Çarşamba 09:34

Ankara'da bakanlıklarda ve genel müdürlüklerde bir dizi ziyaretlerde bulunan Karakoç Dora, 6 Şubat Kahramanmaraş Depreminden dolayı yaşanan olumsuzlukların izlerini silmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak 6 Şubat Depreminde hayvanları telef olan Kahramanmaraşlı hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını görüşmek üzere Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ı ziyaret etti. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora yapılan ziyarette " Depremden olumsuz etkilenen hayvan yetiştiriciliği yapan hemşehrilerimizin durumlarını masaya yatırdık. Yakın zamanda dağıtımına başlanılacak olan büyükbaş hayvanların dağıtım sürecini, hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza verilecek olan üretici desteğini konuştuk." dedi.

Sözlerine "Kahramanmaraşımıza çok güzel haberlerimiz, müjdemiz var!" diyerek devam etti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Karakoç Dora; " et borsasında Türkiye'nin 3. önemli merkezi olan Elbistanımızda maalesef ki Et ve Süt Kurumunun kesimhanesi bulunmuyordu. Bu durum doğal olarak bölgedeki üreticilerimiz için maddi açıdan zorluklar doğuruyordu. Bu çerçevede zamandan tasarruf etmek, mali anlamda kazanimlar sağlamak ve bölgedeki üretimi ve istihdamı güçlendirmek amacıyla ilk etapta Elbistanımızda şartları uygun olan kesimhanelerle Et ve Süt Kurumunun anlaşma yapması için taleplerde bulunmuştuk. Bu talebimizin takibi noktasında yaptığımız ziyarette Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Kayhan Bey, hemen kesimhanelerle ivedi olarak anlaşmaların yapılması talimatını verdiler. Üreticilerimizin mağdur olmaması ve zorluklarla mücadele ettikleri bugünlerde kazançlarının yol/nakliye masraflarıyla eriyip gitmemesi için atılan bu adım Elbistanlı üreticimiz yerinde bir adım oldu. Bu müjdeyi sevgili hemşehrimiz ile paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Hızla hareket ederek aksiyon alan ve taleplerimizi yerine getirerek ülkemize ve şehrimize hizmet hususunda büyük özveriyle hareket eden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Kayhan'a bölgedeki üreticilerimiz adına çok teşekkür ederim." dedi.

Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, MHP ilçe kongreleri programları çerçevesinde Kahramanmaraş'ta haftasonuna kadar bir dizi ziyaretlerde bulunmaya devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Karakoç Doradan Kahramanmaraş’a Müjde!
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