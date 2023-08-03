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Kılıçdaroğlu dünyada ilk 10’a girdi!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgi ile ayrıldıktan sonra CHP içinde "değişim" ve "istifa" çağrılarına maruz kalan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun dünya genelinde Twitter'da en çok takipten çıkılan kişiler arasında olduğunu söyledi. Cesur, paylaşımına, "Kılıçdaroğlu'nun uluslararası alanda ilk 10'a girdiği tek liste." notunu düştü.

Kılıçdaroğlu dünyada ilk 10’a girdi!

Kılıçdaroğlu dünyada ilk 10’a girdi!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgi ile ayrıldıktan sonra CHP içinde "değişim" ve "istifa" çağrılarına maruz kalan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun dünya genelinde Twitter'da en çok takipten çıkılan kişiler arasında olduğunu söyledi. Cesur, paylaşımına, "Kılıçdaroğlu'nun uluslararası alanda ilk 10'a girdiği tek liste." notunu düştü.

03 Ağustos 2023 Perşembe 13:35

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da en çok takipten çıkılan isimler arasında yer aldığını söyledi. Cesur, paylaşımına, "Kılıçdaroğlu'nun uluslararası alanda ilk 10'a girdiği tek liste." notunu düştü.

KILIÇDAROĞLU "DEĞİŞİM" KISKACINDA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimlerden mağlubiyetle ayrılınca "değişim" ve "istifa" çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Partisi'ndeki çalkantılar nedeniyle zor bir dönemden geçen Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı merak konusu oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN HESABI EN ÇOK TAKİPTEN ÇIKILANLAR ARASINDA

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Cesur, Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da dünya genelinde en çok takipten çıkılan isimler arasında yer aldığını belirtti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ULUSLARASI ALANDA İLK 10'A GİRDİĞİ TEK LİSTE"

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu listede 9. sırada yer aldığı görüldü. Cesur, paylaşımına, Kılıçdaroğlu'nun uluslararası alanda ilk 10'a girdiği tek liste: En çok takipten çıkılan hesaplar listesi." notunu düştü.

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Kılıçdaroğlu Dünyada Ilk 10’a Girdi!
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