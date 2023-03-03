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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ‘Her zaman Türkiye’nin yanındayız’

İncelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkı olarak bizler her zaman Türkiye’yle birlikte olduk. Sizlerin acısı bizlerin acısı, sizlerin mutluluğu bizlerin mutluluğudur. İnanıyorum ki gerçekleştirilecek çalışmalarla deprem bölgeleri tekrardan normal hayata dönecektir” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ‘Her zaman Türkiye’nin yanındayız’

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ‘Her zaman Türkiye’nin yanındayız’

İncelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkı olarak bizler her zaman Türkiye’yle birlikte olduk. Sizlerin acısı bizlerin acısı, sizlerin mutluluğu bizlerin mutluluğudur. İnanıyorum ki gerçekleştirilecek çalışmalarla deprem bölgeleri tekrardan normal hayata dönecektir” dedi.

03 Mart 2023 Cuma 14:13

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın da yer aldığı programda heyet, Karacasu Konteyner Kent ve KSÜ Çadır Kent’i ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

Olağanüstü Gayret Gösteriliyor

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hepinize geçmiş olsun diyorum. 6 Şubat’ta çok büyük bir felaket yaşadık. Ama görüyorum ki Türkiye’nin gücü, yetkinliği, becerisi ve başarısıyla gerçekten depremzedeler için organize edilen bu yerleşim alanında bütün yaraların sarılması için, toplu konutların yapılması ve herkesin tekrardan evine dönebilmesi için olağanüstü bir gayret gösteriliyor. Bu noktada tüm yetkililere yürekten teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum” dedi.

Acımız ve Sevinçlerimiz Bir

KKTC’nin her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu ve acısını paylaştığını vurgulayan Tatar, “Kıbrıs Türk halkı olarak bizler her zaman Türkiye’yle birlikte olduk. Sizlerin acısı bizlerin acısı, sizlerin mutluluğu bizlerin mutluluğudur.İnanıyorum ki gerçekleştirilecek çalışmalarla deprem bölgeleri tekrardan normal hayata dönecektir.Burada bir irade, büyük bir başarı var. Olağanüstü şartlarda bu şekilde bir yaşam merkezi kurulması, marketi ve çocuklara yönelik alanlarıyla burada büyük bir başarı vardır. Bu olağanüstü durumu tekrardan normale döndürmeye çalışan ilk başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlara, valilere, belediye başkanlarına, AFAD ve tüm kurumlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar‘Her Zaman Türkiye’nin Yanındayız’
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