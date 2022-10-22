Mahir Ünal’dan, Rektör Yasım’a ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti

KSÜ Rektörlük Makamında gerçekleştirilen ziyarette Mahir Ünal’a Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ve Ak Parti İl Teşkilatı üyeleri eşlik etti.

Ziyaret kapsamında üniversitenin güncel durumu ve sorunlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Rektör Yasım, üniversitemize verdiği desteklerden dolayı Mahir Ünal’a teşekkürlerini ifade etti.

Rektör Yasım’ın üniversiteye ilişkin talep ve beklentilerini dinleyen Ünal, her durumda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin yanında olduklarını, KSÜ’nün daha da gelişmesi adına ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yasım, Mahir Ünal’a Türk Bayrağı motifli el dokuması halı hediye etti.