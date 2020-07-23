Mazbatasını alan Çabukel, ‘Kahramanmaraş’ın geleceğine mühür vurmak istiyoruz’

İyi Parti il binasında bir basın toplantısı düzenleyerek kongre süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Ahmet Çabukel, il ve ilçe genelinde olağan genel kurulun demokrasi şöleni havasında geçtiğini söyledi.

Partisini ilk genel seçimde Kahramanmaraş’ta iktidara taşıyacaklarının sözünü veren Çabukle, “19 Temmuz’da tüm engelleme çabalarına rağmen herkesin takdirini alan ve partimize kazandırdığımız il başkanlık binamız önünde coşkuyla kongre geçirdik.

2 yıl gibi bir sürede başkanlık yaptık. Atamayla geldiğimiz bu süreçte bütün çalışkanlığımız ve benliğimizle, vatanımız, bayrağımız ve toprağımız için başlatmış olduğumuz bu siyasi hareketin içinde bir nefer olma adına il başkanlığını yürüttük. Partimizin il ve ilçe yönetimleri hep kol kola oldu. Ben partimizin değerli yöneticilerine ve üyelerine çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

İyi Partinin tek kaygısının Türkiye olduğunun altını çizen Çabukel, “Biz tek kaygısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olan, benliğini ve varlığını bu yola adamış insanların bir araya getirdiği topluluğuyuz. Türkiye’nin bu günü ve geleceğinde büyük imzalarımız olacak. Atatürk’ün getirdiği demokrasiyi herkese göstererek, hiçbir insanı ayırt etmeden üniter yapımızı korumak için çalışıyoruz.” Diye konuştu.

"ÜYE SAYIMIZI 15 BİN'E ÇIKARTACAĞIZ"

Kahramanmaraş’ta 4 bin üyeye ulaştıkları bilgisini veren Çabukel, bu sayıyı bu yıl içinde 15 bin’e çıkartacaklarını belirterek şunları söyledi;

“Biz Kahramanmaraş’ın geleceğine de bir mühür vurmak istiyoruz. Bu mühür öyle bir kalıcı olacak ki; Kahramanmaraş’ın 30 yıllık, 40 yıllık yönetim geçmişinin aslında ne kadar yanlış olduğunu herkese göstereceğiz. İyi bir muhalefet olmayı hedefliyoruz. İyi bir iktidar olmayı hedefliyoruz. Bu amaçla çalışıyoruz. Bugün itibarı ile 4 bin kayıtlı üyemiz var. İnşallah bu sayısı 15 bin’e çıkartacağız. Bunu da 2020 yılı içerisinde yapacağız. Partimizi ilk genel seçimde Kahramanmaraş’ta iktidar yapacağız.”

“KAHRAMANMARAŞ’TA SİZE HİÇBİR AYRIM YAPAMAYACAKLAR”

“Son dönemde kadına şiddet artarak devam etmekte. Biz iyi parti olarak bu şiddete sonuna kadar karşıyız. Öncelikle hükümete bir çok görev düşmektedir. İstanbul sözleşmesiyle yapılmaya çalışılan ayrımcılık ve kadına karşı yürütülen linç’in biran önce durdurulması gerekmektedir. Yaptığımız Uluslar arası anlaşmalarda eşitlik üzerine kurulmuş bir sistem mevcut. Anayasamızda ada aynı şekilde. Dolayısıyla her insan eşittir.

şunu söylemek istiyorum; kadınlar erkelerden daha değerli, erkeklerden daha önemli pozisyona gelmiştir. Çünkü şiddete maruz kalmaktalar. Bizde tüm kadınlarımızı korumak için çok fazla çaba sarf edeceğiz. Kahramanmaraş’ta size hiçbir ayrım yapamayacaklar. Çünkü biz kadın gelen başkanı olan bir siyasi partinin neferleriyiz.

Biz iyi partili neferler olarak bu dik duruşumuzu herkese göstereceğiz. İyi partinin neferlerinden ricam bu partiyi sonuna kadar omuzlayıp yükseklere taşımanız ve partimizi bu ülkenin yönetici parti haline getirmenizidir. Bunu da hep birlikte başaracağız.”