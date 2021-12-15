Meral Akşener Kahramanmaraş’ta

Akşener, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara seslendi.

İnsanların iş, aş istediğini, işsiz gençlerin umutsuz olduğunu savunan Akşener, "Tepede başka şeyler konuşulurken, siz çırak çıkıyorsunuz. Bu çırak çıkma halini ortadan kaldırmanın yolunu bulmak lazımdır. Ben de esnafı gezerek aranıza gelmeyi tercih ettim. Şu dükkanların içinde tam 24 aydır iktidar partisini yermedim. Ben kendi partimi de övmedim. Elbette oylarınıza talibiz ama bu seçim zamanı bütün siyasi partiler gelecekler, kim ikna edebilirse oylarınızı alacaklar." diye konuştu.

Esnafları ziyaret ettiğini, dertlerini dinlediğini, işsiz gençlerin feryadını duyduğunu ifade eden Akşener, karşılaştığı sorunların çözümü için geziler yaptığını dile getirdi.

Çok düşük emekli maaşlarıyla insanların geçim derdinde olduğunu aktaran Akşener, şunları kaydetti:

"5 maaş alan danışmanlar varken, 1600 lira emekli maaşı alan bir insan nasıl geçinir? Bunların konuşulmasını sağlamak için yollardayım. Sizin derdiniz konuşulur, bunlara çözüm üretilirse vatandaş kazanır. Bir restoran, müşterisine birinci sınıf hizmet üretirse kazanır. Yani rekabet hizmet ürettirir. Siz seçmensiniz. Bizim isteğimiz seçmenin velinimet olması. Seçmen velinimet olunca herkes buraya gelir."

Meral Akşener, ekonomik sıkıntılar nedeniyle OHAL tartışmalarının olduğuna değinerek, "'OHAL ilan edilsin, sermaye kontrolü yapılsın' deniliyor, yok öyle şey. Bu can bu bedende oldukça sizin üzerinizden rant elde ettirmeyeceğim. Sizin haklarınızın elinizden alınmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından ilçe esnafını ziyaret eden Akşener, beraberindekilerle daha sonra Afşin ilçesine hareket etti.

AKŞENER, AFŞİN VE GÖKSUN’UNDA ESNAFI ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Akşener, Afşin ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, esnaf gezileri sayesinde sorun ve talepleri dinleme imkanı bulduğunu, o yüzden bu ziyaretleri önemsediğini söyledi. Türkiye'de bazı şeylerin yanlış gittiğini ifade eden Akşener, mevcut düzeni değiştirmek için çalıştıklarını dile getirdi.





Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafla da bir araya gelen Akşener, Göksun ilçesinde girdiği bir iş yerinde yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı ile bir süre sohbet etti.

650 lira engelli maaşıyla geçimini sağladığını anlatan Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

Akşener, bunun üzerine, "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et." diyerek iş yerinden ayrıldı.