MHP Elbistan İlçe Başkanı Bostan, yeniden seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Üzeyir Bostan yeniden başkanlığa getirildi.

Üzeyir Bostan, kongrede yaptığı konuşmada, ilçemizde yaşayan vatandaşların hak ve menfaatlerini koruyacak istek ve taleplerinin takipçisi olacaklarını söyledi.

Birliğimize, dirliğimize hizmet edecek kararlı kadrolarımızla teveccühünüze layık olmaya çalışacağız diyen Bostan yaptığı konuşmasında,

"Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum, kongremize hoş geldiniz şeref verdiniz.

Öncelikle bizlere bu cennet yurdun kapılarını bin yıl önce açan, cennet mekan Sultan Alpaslan'ı, ezanın dinmediği bayrağın inmediği Türk yurdunu düşmandan kurtarıp, bizlere yüz yıl önce bağımsız Türkiye Cumhuriyetini emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ve dünden bugüne istiklalimiz için şehitlik mertebesine yükselmiş kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor; aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyorum.

Bu ülkeyi karşılıksız sevmenin adı olan Türk Milliyetçiliğini yüreklerimize nakş eden cennet mekan başbuğumuz Alpaslan Türkeş beyi rahmetle anıyorum. Atalarımızın ruhları şad mekanları cennet olsun.

Yaşanan asrın felaketinde kayıp ettiğimiz vatandaşlarımıza bir kere daha ALLAH’ tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Değerli dava arkadaşlarım; sayın genel başkanımız, Devlet Bahçeli beyefendiye sarsılmaz bir sadakatle, liderimizin emrinde ve Türk Milleti'nin hizmetinde, Türk-İslam davasını yukarlara taşıma şuurunda ,tarihi ve milli görevinin idrakinde, 5000 ülkücü şehidimizin bize emanetlerinin sorumluluğunu Ülkücü-Milliyetçi yetkin kadromuzla omuzlarımızda taşıyacağız.

ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini koruyacak istek ve taleplerinin takipçisi olacağız. Birliğimize, dirliğimize hizmet edecek kararlı kadrolarımızla teveccühünüze layık olmaya çalışacağız.

Bugün burada yüksek bir şuurla gerçekleştirdiğimiz ilçe kongremizin şahıs bazında kazananı kaybedeni yoktur . Kazanan Milliyetçi Ülkücü iradedir kazanan Milliyetçi hareket partisidir kazanan Elbistandır.

Değerli dava arkadaşlarım, Sözlerime son verirken ilçe kongremizin vatanımıza, milletimize, davamıza İlçemize hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Kongreye, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, MHP Kahramanmaraş İl başkanı Vahit Demiröz, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, MYK Üyesi Turan Şahin, İlçe Başkanları, İlçe Ocak Başkanları, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Oda Başkanları katıldı.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Üzeyir Bostan yeniden seçildi.