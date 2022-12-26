MHP Kahramanmaraş il başkanlığında devir teslim gerçekleşti!

Geçtiğimiz günlerde, 2023 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak adına İl Başkanlığı'ndan istifa eden Ertuğrul Doğan, MHP İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde koltuğunu Hüseyin Vahit Demiröz’e teslim etti.

Ertuğrul Doğan, programda yeni İl Başkanı Demiröz’e görevinde başarılar diledi.

Bayrağı devralan Hüseyin Vahit Demiröz yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Demiröz şöyle konuştu;

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin takdir ve tensipleriyle, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Prof.Dr. Edip Semih YALÇIN Beyefendinin bildirimiyle Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım.

Kutsal davamızın şanlı bayrağını taşıma onurunu bize layık gören Genel Başkanımız Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar, samimiyetle partimize hizmet etmiş tüm gönüldaşlarıma teşekkür ediyorum.

Şehitlerimizin emaneti, kutlu dergâh Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında bulunmak, tanımı ne olursa olsun görev almak, bizler için onurdur gururdur. Bugünteslim aldığımız bayrağı, yere düşürmeden, kirletmenden ve lekeletmeden daha da üst noktalara çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz.

MHP, şahsi ikbal kaygısıyla değil, millî istikbal ve istiklal bilinciyle bir araya gelen milyonların partisidir. Bu nedenle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şahsını davamızın önüne çıkaranlarla değil, davasını önde tutanlarla birlikte sonuna kadar yürüyeceğiz.

Fitneye, fesata aslafırsat vermeyeceğiz. Bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan çalışacağız,Allah'ın izniyle başaracağız. Milliyetçi Ülkücü Hareketin hür sesini her ferdi kahraman şehrimiz Kahramanmaraş'ımızdan haykıracağız.

Bütün Kahramanmaraş’lıhemşehrilerimi bu kutlu yolda bizlerle birlikte yürüyemeye davet ediyorum. Rabbim bizlere şuurla davamıza hizmet etmeyi, bu zor bir o kadar da onurlu görevi alnımızın akıyla yerine getirmeyi nasip etsin. Şerefli bayrağımızın taşıyıcısı, kutlu davamızın bekçileri olarak, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, ülke ve ülkü sevdalısı mensuplarımızla 2023 Lider Ülke Türkiye mefkûresi doğrultusunda gece gündüz çalışacağız.

Görevi devraldığım çok kıymetli Başkanım, ağabeyim Sayın Ertuğrul DOĞAN Beyefendi duruşuyla, siyasi birikimiyle, başardıklarıyla her zaman fikirlerine başvuracağım çok önemli bir dava adamıdır.

İl Başkanlığı görevini yaptıkları yaklaşık beş yıl boyunca, Kahramanmaraş’ta partimizi başarıdan başarıya koşturmuş, Cumhur İttifakının yerelde sağlam temellere oturmasında çok önemli bir görev ifa etmiştir. O’nun davamız adına verdiği olağanüstü mücadelenin birebir şahidi olarak, bundan sonra da omuz omuza çalışacağımızı şimdiden ilan ediyorum.

Şartlar ne olursa olsun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Önce Ülkem ve Milletim diyen Bilge Liderimizin yolunun yılmaz takipçisi olacağından asla şüphem yoktur. Bu vesile ile Başkanımız Sayın Ertuğrul DOĞAN’a ve kıymetli Yönetim Kurulu Üyelerine bugüne kadar davamız adına verdikleri mücadele ve emekleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, bundan sonraki hayatlarında sağlık, başarı ve afiyetler diliyorum.

Ne Mutlu Türk’üm Diyene !”

ERTUĞRUL DOĞAN, “ÇOK ÇETİN MÜCADELELER VERDİK”

Görevi devreden Ertuğrul Doğan ise 5 yıl boyunca bayrağı lekelemeden, kirletmeden, yere düşürmeden, parti hedeflerini gerçekleştirmek için çok çetin mücadeleler verdiğini belirtti.

Her daim Hüseyin Vahit Demiröz’ün yanında olacağını Vurgulayan Doğan şunları kaydetti;

“Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet BAHÇELİ Beyefendinin emir ve talimatları ve MHP Parti Tüzüğümüzün 94. Maddesi gereğince İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

Öncelikle, binlerce Şehidimizin emaneti ve sorumluluğu olan çok şerefli İl Başkanlığı görevini tarafıma layık gören başta Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet BAHÇELİ Beyefendi olmak üzere, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Prof.Dr. Edip Semih YALÇIN Beyefendiye ve tüm Genel Merkezimizin Başkanlık Divan Kurulu Üyelerine, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyelerine tarafıma vermiş oldukları destek ve duydukları güven dolayısıyla sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Yaklaşık olarak 5 yıl boyunca yürüttüğüm İl Başkanlığı görevi süresince; bayrağı lekelemeden, kirletmeden, yere düşürmeden, parti hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok çetin mücadeleler verdik. Çok değerli Başkanlık Divanım ve İl Yönetim Kurulu Üyelerim ile ilimizde planladığımız parti hedeflerimizin pek çoğunu gerçekleştirmiş olmanın onur ve gururunu yaşadığımı herkesin bilmesini istiyorum.

İl Başkanlığım döneminde birlikte görev yapmaktan onur duyduğum pek çok şeyi birlikte başardığımız kıymetli İl Yönetim Kurulu Üyelerime, İl Disiplin Kurulu Üyelerime, İl KAÇEP Komisyon Başkanım ve Komisyon Üyelerime, İlçe Başkanlarıma, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerime, İlçe KAÇEP Başkan ve Komisyon Üyelerime, Belediye Meclis Üyelerime, Cumhur İttifakının değerli Milletvekillerine ve Belediye Başkanlarına, Kıymetli Basın Mensuplarına ve her biri birbirinden kıymetli dava arkadaşlarım ile kahraman şehrin her biri kahraman evlatlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bilge Liderimizin ve Teşkilatımızın emrinde bir nefer olarak hareket edeceğimden hiç kimsenin şüphe duymamasını istirham ediyorum. Önce Vatan diyen bir Liderin evladı olarak, Genel Merkezimizin takdir ve tensipleriyle İl Başkanı olarak atanan çok kıymetli kardeşim Hüseyin Vahit DEMİRÖZ başkanımızın her daim yanında olacağımın ve Lider Ülke Türkiye hedefine yürümek,bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da azimle ve kararlılıklaülkemiz, ülkümüz ve şehrimiz için gece uyumadan gündüz yorulmadanhep birlikte çalışacağımızınbilinmesini istiyorum.Bu kutlu göreve atanan Hüseyin Vahit DEMİRÖZ Başkanımız, görev yaptığım dönemde de duruşu, adamlığı, çalışkanlığı, samimiyeti, dava bilinci ile teşkilatımız adına çok önemli vazifeler ifa etmiştir. Sayın Başkanımıza, teşkilatımız adına devrettiğimiz bayrağı çok daha üst noktalara taşıyacağına inanıyor ve güveniyorum. Kendilerine, Yönetim Kurulu Üyelerineve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, üstün muvaffakiyetler diliyorum.

Ne Mutlu Türk’üm Diyene..!”