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MHP, Kahramanmaraş’ta Milletvekili Adaylarını Tanıttı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş milletvekili adayları tanıtım toplantısı düzenledi.

MHP, Kahramanmaraş’ta Milletvekili Adaylarını Tanıttı!

MHP, Kahramanmaraş’ta Milletvekili Adaylarını Tanıttı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş milletvekili adayları tanıtım toplantısı düzenledi.

13 Nisan 2023 Perşembe 19:04

MHP İl Başkanlığı Seçim İletişim Merkezinde gerçekleşen tanıtım toplantısına, MHP milletvekili adayları Doçent Doktor Zuhal Karakoç, Doçent Doktor Turan Şahin, Ertuğrul Doğan, Ömer Özkan Aziz kömürcü, Hüseyin çiçek, Sermet Yıldız ve Mesut Çakar ile MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, MHP ilçe başkanları, ülkü ocakları il başkanı ve ilçe başkanları, Türkav, Kamusen İl Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gerçekleşen milletvekili adayları tanıtım toplantısında ilk konuşmayı Kahramanmaraş MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz yaptı.

Demiröz, yaptığı konuşmasında; “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diler, yaralı olanlara da acil şifalar dilerim. Önümüzdeki 14 Mayıs genel seçimlerinin devletimize ve milletimize hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Birliğimiz daim olsun inşallah hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Kahramanmaraş MHP 1. sıra milletvekili adayı Doçent Doktor Zuhal Karakoç ise şunları kaydetti: "Saygıdeğer gönüldaşlarım milliyetçi hareket Partisi'nin il ve ilçe başkanları basınımızın güzide mensupları hepiniz hoş geldiniz.hepinize çok teşekkür ediyoruz, böyle güzel ve özel bir günde sizlerle bir araya gelmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. 6 Şubat'tan itibaren maalesef Kahramanmaraş'ta birçok şey değişti. Fakat şimdi artık ayağa kalkmak ve yenilenme zamanı. siyaset mekanizması ise bunu yerine getirebilmek için en önemli bir mekanizmadır malumunuz. Karakoç ailesinin bir mensubu olarak ve ailemin emanet ettiği kalemi taşıyan birisi olarak bir dörtlükle ben düşüncelerimi ifade etmek istiyorum.okuyacağım dörtlük Arif Nihat Asya'ya ait. Kendisi Kahramanmaraşlı değil ama Kahramanmaraş çok mümbit bir topraklara sahip, şair ve yazarların diyarı.. Ben hep şöyle diyorum Kahramanmaraşlı olmayan şairler de Maraş'ı yazdılar. Arif Nihat Asya'nın bir dörtlüğünü artık ifade etmenin, okumanın zamanı geldi. Maraş Türkiye'nin kalem kaşıdır./Maraş Türkiye'nin köşe taşıdır/Maraş tarihleri inşa ettiren koca sinanların ustabaşıdır. Elbette yaralarımız var, bunları sonsuza kadar taşıyacağız. Bunları unutursak zaten ilerleme şansımız olmayacak. Bugün siyaset mekanizmasını Kahramanmaraş için üreticisi ile çiftçisiyle, sanayicisiyle; kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle halkıyla hep birlikte yeniden eski günlerinden daha güzel günlere, imkanlara kavuşabilmesi için seferber edilmesi gereken bir mekanizmadır siyaset. Ve bu nedenle Biz milliyetçi hareket partisinin adayları olarak bugünden itibaren artık Kahramanmaraş için üzerimize düşen ne varsa, ki bunun için çok sayıda projelerimiz var; İnşallah detaylı olarak bunları peyderpey ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağız. Tarımdan sanayisine kadar yeni alanlardaki işbirliği alanlarının genişletilmesinden tutun yeni yatırım alanlarının ve teşviklerin üretilmesine kadar pek çok alanda elimizden gelen en büyük gayreti kullanmak üzere bugün buradayız.”

Son Güncelleme: 13.04.2023 19:08
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Kahramanmaraş’ta Milletvekili Adaylarını Tanıttı!Mhp
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