MHP Kahramanmaraş’ta yeni il yönetimi belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevini Ertuğrul Doğan’dan devralan Hüseyin Vahit Demiröz, ilk İl Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Önceki dönemden devam eden üyeler ile yönetime yeni katılan üyelerin tanıştığı toplantı samimi ve heyecanlı bir atmosferde gerçekleşti.

MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı Hüseyin Vahit Demiröz toplantıda, “Kahramanmaraş’ta yeni dönemde Cumhur İttifakı ruhu güçlenerek yoluna devam edecek, bizler de Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin liderliğinde Türkiye hedefi için yepyeni umutlar ve yepyeni hayallerle ülkemizi çok daha üst seviyelere çıkaracak olan mücadelemizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.

MHP yönetimindeki yeni belirlenen isimlere bakıldığında akademisyenlerden doktorlara, avukatlardan mühendislere, esnaf ve iş insanlarından çiftçisine kadar her meslek gurubundan kişilerin temsil edildiği görülüyor.

Başkan Demiröz’ün yönetiminde yer alan 42 ismin, parti tüzüğünün 94. Maddesi gereğince istifa edip Ertuğrul Doğan’ın yönetim listesinde yer alan yöneticilerden oluşuyor.

Ayrıca MHP Kahramanmaraş yönetiminde yeni dönemde bir ilkede imza atıldı. Parti teşkilatında ilk kez, bir kadın il başkan yardımcısı olarak yer aldı.

Ertuğrul Doğan döneminde İl Başkan danışmanı olan, Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Komisyon Başkanı, Öğretim Görevlisi Tamara Fettahlıoğlu İl Başkan Yardımcılığına getirildi.

Yine önceki dönemde İl Başkan Yardımcısı olan Müfit Dal yeni dönemde de görevine devam edecek. Daha önce İl Başkan Yardımcısı olan Erdoğan Sarıçam ise İl Sekreteri olarak görevlendirildi. Parti’nin İl Muhasibi ise M.Çağrı Türkmener oldu.

Eski ve yeni isimlerle birlikte MHP’nin önümüzdeki 2023 seçimleri için güçlü bir kadro ile sahada yer alacağı değerlendiriliyor.

MHP’nin yeni İl Yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

KAHRAMANMARAŞ İL TEŞKİLATİ

SIRA

NO ADI SOYADI MESLEĞİ

Hüseyin Vahit DEMİRÖZ (İl Başkanı) Mali Müşavir

2 Abdurrahim AKPINAR Avukat

3 Ali İhsan KİLCİ Doç. Dr

4 Ali ULUDAĞ Çiftçi

5 Ayşe Özden ELMAS Orman Müh

6 Bahadır KISACIK Ziraat Müh.

7 Burak AKPOLAT Ziraat Müh.

8 Bünyamin TIRPAN Veteriner Hekim

9 Cafer YILDIRIM Emekli

10 Davut ŞAHAN Orman Yük. Müh

11 Derya BÜYÜKBAŞ yönetici

12 Erdoğan SARIÇAM İş İnsanı

13 Ersal KOÇ Müteahit

14 Fahri SAKA Yönetici

15 Fatih Mehmet Yazar Doç. Dr.

16 Fehmi BALBARS Çiftçi

17 Gökhan KAHVECİ İş insanı

18 Hacı Ahmet SİVRİ Çiftçi

19 Hakan KALIN İş insanı

20 Halit AKKOYUN Müteahit

21 Hüseyin ÇALKAYA Ziraat Müh

22 Hüseyin ÇİÇEK İş İnsanı

23 Hüseyin GÜMÜŞ Eğitimci

24 İbrahim GÜNEŞ Emekli

25 İsmail ÇEVİK Müteahit

26 İsmail KEKLİK Çiftçi

27 İsmail KURT İşletme Yük Lis

28 İsmail Sedat ÖZSOY Avukat

29 Kazım ASLAN Avukat

30 Kürşat GÜVENDİK İnşaat Müh

31 Kürşat ŞAKALAR Tekniker

32 Kürşat YILMAZ İşçi

33 Mahmut REİS Doç. Dr

34 Mehmet BALBABA İnşMüh

35 Mehmet ELİBOL İş İnsanı

36 Mehmet Emre ÇAMSARI Mali Müşavir

37 Mehmet GÖK İnş Müh.

38 Mehmet GÖZALICI Emekli

39 Mehmet GÖZÜTOK Esnaf

40 Mehmet ZİNCİRKIRAN İş Güv. uzmanı

41 Mertcan ERTÜRK Avukat

42 Merve BUYRUKÇU İş İnsanı

43 Metin BAŞÇIL İş insanı

44 Metin ÖZKORKMAZ Esnaf

45 Muhammet KÖK Kuyumcu

46 Muhammet YILMAZ İşletmeci

47 Muharrem DAŞÇI Çiftçi

48 Muhittin Çağrı TÜRKMENER Endüstri Müh

49 Mustafa AKYOL Eğitimci

50 Mustafa PEHLİVAN Yönetici

51 Muttalip AKKUŞ Gazeteci

52 Müfil DAL Beden Eğitimi

53 Nur Banu ATEŞ Dr Öğretim Üye

54 Onur ABDİK Göz Doktoru

55 Ökkeş Furkan YILDIZ Yönetici

56 Ökkeş KIR İş insanı

57 Ömer AKKUŞ İşletme Yük Lis

58 Ömer ÖZKAN Esnaf

59 Remzi FEDAKAR Avukat

60 Şeref KOCA Bilgisayar Müh

61 Tamara FETTAHLIOĞLU Öğretim Gör

62 Ümit ERTÜRK Esnaf

63 Yakup KUL Mimar

64 Mahmut ÇETİNKAYA İşletme

65 Mustafa GELEBEK Esnaf

66 Halil BOZKURT Emekli

67 Hacı ÖZVERİ Emekli