MHP Kahramanmaraş’ta yeni il yönetimi belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevini Ertuğrul Doğan’dan devralan Hüseyin Vahit Demiröz, ilk İl Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.
Önceki dönemden devam eden üyeler ile yönetime yeni katılan üyelerin tanıştığı toplantı samimi ve heyecanlı bir atmosferde gerçekleşti.
MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı Hüseyin Vahit Demiröz toplantıda, “Kahramanmaraş’ta yeni dönemde Cumhur İttifakı ruhu güçlenerek yoluna devam edecek, bizler de Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin liderliğinde Türkiye hedefi için yepyeni umutlar ve yepyeni hayallerle ülkemizi çok daha üst seviyelere çıkaracak olan mücadelemizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.
MHP yönetimindeki yeni belirlenen isimlere bakıldığında akademisyenlerden doktorlara, avukatlardan mühendislere, esnaf ve iş insanlarından çiftçisine kadar her meslek gurubundan kişilerin temsil edildiği görülüyor.
Başkan Demiröz’ün yönetiminde yer alan 42 ismin, parti tüzüğünün 94. Maddesi gereğince istifa edip Ertuğrul Doğan’ın yönetim listesinde yer alan yöneticilerden oluşuyor.
Ayrıca MHP Kahramanmaraş yönetiminde yeni dönemde bir ilkede imza atıldı. Parti teşkilatında ilk kez, bir kadın il başkan yardımcısı olarak yer aldı.
Ertuğrul Doğan döneminde İl Başkan danışmanı olan, Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Komisyon Başkanı, Öğretim Görevlisi Tamara Fettahlıoğlu İl Başkan Yardımcılığına getirildi.
Yine önceki dönemde İl Başkan Yardımcısı olan Müfit Dal yeni dönemde de görevine devam edecek. Daha önce İl Başkan Yardımcısı olan Erdoğan Sarıçam ise İl Sekreteri olarak görevlendirildi. Parti’nin İl Muhasibi ise M.Çağrı Türkmener oldu.
Eski ve yeni isimlerle birlikte MHP’nin önümüzdeki 2023 seçimleri için güçlü bir kadro ile sahada yer alacağı değerlendiriliyor.
MHP’nin yeni İl Yönetimi şu isimlerden oluşuyor:
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
KAHRAMANMARAŞ İL TEŞKİLATİ
SIRA
NO ADI SOYADI MESLEĞİ
Hüseyin Vahit DEMİRÖZ (İl Başkanı) Mali Müşavir
2 Abdurrahim AKPINAR Avukat
3 Ali İhsan KİLCİ Doç. Dr
4 Ali ULUDAĞ Çiftçi
5 Ayşe Özden ELMAS Orman Müh
6 Bahadır KISACIK Ziraat Müh.
7 Burak AKPOLAT Ziraat Müh.
8 Bünyamin TIRPAN Veteriner Hekim
9 Cafer YILDIRIM Emekli
10 Davut ŞAHAN Orman Yük. Müh
11 Derya BÜYÜKBAŞ yönetici
12 Erdoğan SARIÇAM İş İnsanı
13 Ersal KOÇ Müteahit
14 Fahri SAKA Yönetici
15 Fatih Mehmet Yazar Doç. Dr.
16 Fehmi BALBARS Çiftçi
17 Gökhan KAHVECİ İş insanı
18 Hacı Ahmet SİVRİ Çiftçi
19 Hakan KALIN İş insanı
20 Halit AKKOYUN Müteahit
21 Hüseyin ÇALKAYA Ziraat Müh
22 Hüseyin ÇİÇEK İş İnsanı
23 Hüseyin GÜMÜŞ Eğitimci
24 İbrahim GÜNEŞ Emekli
25 İsmail ÇEVİK Müteahit
26 İsmail KEKLİK Çiftçi
27 İsmail KURT İşletme Yük Lis
28 İsmail Sedat ÖZSOY Avukat
29 Kazım ASLAN Avukat
30 Kürşat GÜVENDİK İnşaat Müh
31 Kürşat ŞAKALAR Tekniker
32 Kürşat YILMAZ İşçi
33 Mahmut REİS Doç. Dr
34 Mehmet BALBABA İnşMüh
35 Mehmet ELİBOL İş İnsanı
36 Mehmet Emre ÇAMSARI Mali Müşavir
37 Mehmet GÖK İnş Müh.
38 Mehmet GÖZALICI Emekli
39 Mehmet GÖZÜTOK Esnaf
40 Mehmet ZİNCİRKIRAN İş Güv. uzmanı
41 Mertcan ERTÜRK Avukat
42 Merve BUYRUKÇU İş İnsanı
43 Metin BAŞÇIL İş insanı
44 Metin ÖZKORKMAZ Esnaf
45 Muhammet KÖK Kuyumcu
46 Muhammet YILMAZ İşletmeci
47 Muharrem DAŞÇI Çiftçi
48 Muhittin Çağrı TÜRKMENER Endüstri Müh
49 Mustafa AKYOL Eğitimci
50 Mustafa PEHLİVAN Yönetici
51 Muttalip AKKUŞ Gazeteci
52 Müfil DAL Beden Eğitimi
53 Nur Banu ATEŞ Dr Öğretim Üye
54 Onur ABDİK Göz Doktoru
55 Ökkeş Furkan YILDIZ Yönetici
56 Ökkeş KIR İş insanı
57 Ömer AKKUŞ İşletme Yük Lis
58 Ömer ÖZKAN Esnaf
59 Remzi FEDAKAR Avukat
60 Şeref KOCA Bilgisayar Müh
61 Tamara FETTAHLIOĞLU Öğretim Gör
62 Ümit ERTÜRK Esnaf
63 Yakup KUL Mimar
64 Mahmut ÇETİNKAYA İşletme
65 Mustafa GELEBEK Esnaf
66 Halil BOZKURT Emekli
67 Hacı ÖZVERİ Emekli