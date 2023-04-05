Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...
Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Güngör ve Bakan Soylu,...
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun İftar Sofrasına Misafir Olmaya Devam Ediyor!
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun...

Millet İttifakı’nda 15 ilde uzlaşı sağlandı!

Millet İttifakı’nın ortak liste ile seçime girme konusundaki görüşmelerde, 15 ilde uzlaşı sağlandığı öğrenildi. Buraların milletvekili sayısı 2 ve 3 arasında değişen iller olduğu belirtildi.

Millet İttifakı’nda 15 ilde uzlaşı sağlandı!

Millet İttifakı’nda 15 ilde uzlaşı sağlandı!

Millet İttifakı’nın ortak liste ile seçime girme konusundaki görüşmelerde, 15 ilde uzlaşı sağlandığı öğrenildi. Buraların milletvekili sayısı 2 ve 3 arasında değişen iller olduğu belirtildi.

05 Nisan 2023 Çarşamba 11:58

Hakkari, Şırnak, Bayburt, Nevşehir, Gümüşhane, Kars, Burdur, Uşak ve Aksaray gibi milletvekili sayısı az olan illere yönelik de ayrı bir değerlendirme yapıldığı kaydedildi. Bu illerde son seçimde alınan oy oranları dikkat çekiyor. Örneğin Cumhur İttifakı son seçimlerde Nevşehir’de yüzde 71 oy aldı. Kurmaylar da bu gibi illerde 6 listeden birden aday göstermenin ittifak açısından faydalı olmayacağını belirtiyor. Milletvekili sayısı 4 olan Uşak gibi illerde ise son seçimlerde ittifaklar arasında yakın bir oy oranı olduğu görülüyor. Partilerin kurmayları, bu gibi illerde de ittifak içinde güçlü olan parti lehine çekilebileceğini ya da listelerin o ilde güçlü partide toplanabileceğini söylüyor.

Partilerin birbirlerinin listelerinden aday gösterildiği “hibrit liste” ihtimaliyle ilgili de kurmaylar “henüz netleşen il olmadığını” söylüyor.

"KAPILAR KAPANMADI"

Saadet Partisi kurmayları ise anlaşma sağlanamadığı söylenen “ittifak içi ittifak” görüşmeleri için “kapının tamamen kapanmadığını” belirtiyor. Kurmaylar, “Bir iki gün daha görüşmeleri sürdürmek istiyoruz. Bu sonuçlanmadan da hibrit liste konuşmak doğru değil” değerlendirmesini yapıyor. DEVA ve Gelecek partileri de “sınırlı sayıda ilde adaylarının Saadet Partisi listelerinden gösterilebileceğini” kaydediyor.

Anahtar Kelimeler:
Millet İttifakı’nda 15 Ilde Uzlaşı Sağlandı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksel Bağcıoğlu, milletvekili aday adayı oldu!
Yüksel Bağcıoğlu, milletvekili aday adayı oldu!
TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta Depremzedelerle Bir Araya Geldi
TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta Depremzedelerle Bir Araya Geldi
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Bilgin tartışmalara noktayı koydu
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Bilgin tartışmalara noktayı koydu
Gelecek Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayları Belli Oldu
Gelecek Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayları Belli Oldu
Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayları Belli Oldu
Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayları Belli Oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber