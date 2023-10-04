Milletvekili Karatutlu, Depremin Merkezi Kahramanmaraş’ta Devam Eden Sorunları Anlattı

Düzenli olarak 6 Şubat’ta meydana gelen depremden etkilenen bölgelerin sorunlarını gündeme getiren DEVA Partili Milletvekili İrfan Karatutlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, depremin üzerinden geçen 8 aya Kahramanmaraş’ın devam eden problemlerini açıkladı. Ticaret ve Sanayi Odası’nın Meclis toplantısında, depremin yıkıcı etkisinin bu denli büyük olmasının sorumlularından bahsettiği sırada konuşmasının Meclis Başkanı tarafından kesilmeye çalışılmasına tepki gösteren Karatutlu, “Meclis Başkanı’nın seçilmiş milletvekiline karşı bu hadsiz, saygısız ve şımarık tarzı yıllardır şehrimizde zaten konuşulmakta” dedi.

Milletvekili seçilmesinden bu yana düzenli olarak 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin sorunlarını gündeme getiren DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, depremlerin üzerinden geçen 8 ayda halen devam eden sorunları, yapılanları ve yapılmayanları anlattı.

Deprem bölgesinde barınma sorunları, binaların yıkımdan kaynaklanan sorunlar, sağlık sorunları, eğitim sorunları, esnafın sorunları, hukuki sorunlar ve koordinasyonla ilgili sorunların devam ettiğini vurgulayan Karatutlu, “Orta hasarlı binaların birçoğunun güçlendirmesi için belediyeye başvurulmasına rağmen özellikle Büyükşehir ve Merkez belediyeleri bu işlemleri yokuşa sürmektedir. Kışın yaklaştığı bu dönemde vatandaşın mağduriyeti artmaktadır” dedi.

“Yerli müteahhit ve mühendislerinin inşaat talepleri göz ardı ediliyor’”

Bilirkişi raporu alarak ağır hasarlı binalar için itirazda bulunmak isteyen vatandaşların, hukuki yollarla haklarını aramalarının, idari mahkemelerin tutumu nedeniyle zor olduğunu belirten Karatutlu, TOKİ tarafından yapılan binalar ile resmi binaların inşaatına devam edilirken şehrin yerli müteahhit ve mühendislerinin inşaat taleplerinin resmi kurumlarca göz ardı edildiğine dikkat çekti.

“Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi, eğitim mantığına aykırı olarak aynı binada yapılmaya çalışılıyor”

Kahramanmaraş’ta yapılan eğitim planlamaları kötü bulduğunu ifade eden Karatutlu, “Kahramanmaraş’taki üniversiteler, sekiz ayda yurt talebini planlamadığı için bu yıl da online eğitim yapılacaktır. Örneğin Helete beldesinde 4 yıl önceki Elâzığ depreminde hasar alan ve yıkılan ortaokul binası hala yapılamadığı gibi, yeni depremde yıkılan okulla birlikte, beldedeki anaokulu ilkokul, ortaokul ve lise eğitim mantığına aykırı olarak aynı binada eğitim yaptırmaya çalışmaktadır. Sekiz ayda bir okul yaptırılamamıştır” dedi.

“Esnaf, sermayesini satmak zorunda kalıyor”

Kahramanmaraş esnafının yaşadığı zorluklara da dikkat çeken Karatutlu, “Esnaf kan ağlıyor. Ticaret yok, iş yeri yok, malları zarar görmüş, üstüne üstlük borçları var. Alın teriyle kazandıkları sermayeleri satmak zorunda kalıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Karatutlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Kahramanmaraş tarih boyunca yolların kavşağında olan bir şehir olmasına rağmen, bugün gerek kara ulaşımda gerekse demir yolu ulaşımda bu yolların kavşağından geri itilmiştir. Hızlı tren Kahramanmaraş’ın 50 kilometre ötesinden geçmektedir. Çevresindeki illerde havayolu ulaşımı her şartta devam etmesine rağmen Kahramanmaraş havaalanı sık sık uçak rötarları ile karşı karşıya kalmaktadır. En son bu Pazar günü Gaziantep’te uçaklar inerken aynı iklim şartlarındaki Kahramanmaraş’ta İstanbul seferi iptal edilmiştir.”

“Tek amaçları daha çok para, daha çok rant…”

Kahramanmaraş’ı yöneten azınlık bir grubun varlığından bahseden Karatutlu, şunları anlattı: “Kahramanmaraş’ta bir gruptan bahsetmek istiyorum… Bunlar 50 yıldır bu memleketin imkânlarını kullandılar, Maraş’ta yatırım yapıyoruz diye sizin bizim alamadığımız faizsiz kredileri aldılar. Kazandıkça gayrimenkule arsaya yatırım yaptılar. Dağı, taşı, ovayı topladılar. Aldıkları arsalar değer kazansın diye belediyelere etki ederek başka bölgeleri imara açtırmadılar. Kendi arsalarını yoğunluklarını artırıp kat sayısını 10,12, 16’ya çıkardılar. Kendilerine destek olarak siyasetçi buldular, gazeteci buldular, birkaç STK buldular. Tek amaçları daha çok para, daha çok rant… Siz depremde hiç bunların vatandaşa çorba, su, yemek dağıttıklarını gördünüz mü? Bu adamları çarşıda pazarda halkın içinde de göremezsiniz.”

“Meclis Başkanı’nın seçilmiş milletvekiline karşı saygısız tavrı yıllardır şehrimizde konuşulmakta”

Geçtiğimiz günlerde KMTSO Meclis toplantısında sözünün kesildiğini hatırlatan Karatutlu, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz Salı günü Ticaret ve Sanayi Odası’nın Meclis toplantısında şehrin 50 yıldır nasıl bu hale geldiğini, kimlerin sorumlu olduğunu anlatmaya çalıştığı sırada Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı tarafından sözünün kesilmeye çalışıldığını ifade eden Karatutlu, “Benden önce ve sonra konuşan iktidar milletvekillerine ve belediye başkanına her biri 15, 20 dakikayı geçen konuşmalarını rağmen hiç müdahale etmedi. Meclis Başkanı’nın seçilmiş milletvekiline karşı bu hadsiz, saygısız ve şımarık tarzı yıllardır şehrimizde zaten konuşulmakta. Bu kişiyi basit bir örnekle tanıtmak isterim. En fakir vatandaşın belediyeye her ay ödediği ‘atık su parasını’ yıllardır ödemeyen, sallayan birisi…”