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Öztunç, Toplu Konut Mağduru Hemşerilerine Sahip Çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin vatandaşlardan toplu konut yapmak için para toplamasına rağmen, yıllar süren uzun süreçte binaların tesliminin yapılmamasını sert şekilde eleştirdi.

Öztunç, Toplu Konut Mağduru Hemşerilerine Sahip Çıktı

Öztunç, Toplu Konut Mağduru Hemşerilerine Sahip Çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin vatandaşlardan toplu konut yapmak için para toplamasına rağmen, yıllar süren uzun süreçte binaların tesliminin yapılmamasını sert şekilde eleştirdi.

08 Haziran 2022 Çarşamba 09:02
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TBMM kürsüsünden meydan okuyan Ali Öztunç, "Asgari ücretle çalışıyor karı koca, zor şartlarda geçinirken; 'bir evim olsun, başımı sokacağım bir yuvam olsun' diye taksit ödüyor, parayı alıyorsunuz, 'zam yapmayacağız' diyorsunuz; yapıyorsunuz, 'ek aidat istemeyeceğiz' diyorsunuz; istiyorsunuz, bir de evleri vermiyorsunuz' diyerek, hak sahiplerine hakları teslim edilmezse, Meclis önünde eylem yapılacağı açıklamasında bulundu.

İktidar tarafından üvey evlat muamelesi gören Kahramanmaraş'ta, binlerce insanın AKP eliyle mağdur edildiğini belirten CHP'li Ali Öztunç, vatandaşlara verilen konut sözünün bir an önce yerine getirilmesini istedi.

Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmaya Kahramanmaraş'ın değerli isimlerini anarak başlayan Ali Öztunç, "Mihriban" türküsünün yazarı sevgili Ekinözülü hemşehrim Abdurrahim Karakoç'un bugün 10'uncu ölüm yıl dönümü. Allah'tan rahmet diliyorum. Yine, Kahramanmaraşlı hemşehrimiz Cahit Zarifoğlu'nun yine bugün ölüm yıl dönümü, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bugün Türk edebiyat dünyasının önemli isimlerinden birisi Andırın'lı hemşehrim Mevlâna İdris Zengin Hakk'a yürüdü. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun diliyorum. Yarın İstanbul'da defnedilecek. Bir kez daha ailesine, tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerime başsağlığı diliyorum." Dedi.

ZAM YAPMAKTAN BAŞKA BİLDİKLERİ HİÇBİR ŞEY YOK

"Her gün zam geliyor; akaryakıta zam, suya zam, tuza zam, şekere zam, her şeye zam, zam, zam. AK PARTİ Hükûmetinin bildiği tek bir şey var son yıllarda zam yapmak. Zam yapmaktan başka bildikleri hiçbir şey yok" ifadelerini kullanan Öztunç, "Çiftçi perişan durumda. Tarlayı artık ekemiyor, biçemiyor. Traktöre mazotu nasıl alacak çiftçi, hiç düşündünüz mü? Alma şansı yok, tarlayı ekme, biçme şansı yok. Bakın, Artvin'den Ankara'ya, Ankara'dan tekrar Artvin'e dönecek olan bir otobüs, yani Artvin'in bir otobüs firmasını düşünün, 440 litre mazot yakmak zorunda. Dün akşam gelen zamla 440 litre mazota bin lira cebinden gitti. Kimin? Otobüs firmasının. Otobüs sahibi Artvin'den çıkacak Ankara'ya gelecek, Ankara'dan tekrar Artvin'e gidecek, 440 litre mazot yakacak ve bin lira gitti. Maalesef zamdan başka yaptıkları bir şey yok. Başka ne yapıyor? Mesela, AK PARTİ'li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öğrenciye otobüs biletlerine zam yapmış. Ne menem bir işse İstanbul'daki AK PARTİ'li belediye meclisi üyeleri zamma karşı çıkıyor, Kahramanmaraş'takiler zam yapıyor. İkiyüzlülüğün bir başka göstergesidir bu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi suya zam, otobüse zam; her şeye zam. O da Tayyip Erdoğan'a bakıyor, bakıyor ki Tayyip Bey zam yapıyor, 'bari ben de yapayım' diyor." Dedi.

Konuşmasının devamında Kahramanmaraş'taki konut mağdurlarının eylemlerine dikkat çeken Öztunç, konuya dair şunları söyledi;

NEYMİŞ EFENDİM; ÖNCEKİ BELEDİYE BAŞKANININ PROJESİYMİŞ! İKİSİ DE AK PARTİLİ

"Başka ne yapıyor? AK PARTİ'li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Dulkadiroğlu Belediyesi vatandaşa söz verdi, 'dar gelirlilere ev yapacağız' dediler. Dar gelirliye 1.296 konut yapacağız. Yenikent Kooperatifi, 2017 yılında üye kaydına başladılar, vatandaştan parayı topladılar, dediler ki; 'evleriniz teslim.' Soru önergesi verdim Murat Kurum'a, Murat Kurum bana cevap gönderdi, dedi ki: '2020 Haziranda evler teslim.' 2020 Haziran geçti, 2021 Haziran geçti, 2022 Hazirandayız; evler daha teslim değil. Aynı soru önergesinde yanıtta demişti ki Murat Kurum: 'Vatandaştan başka para alınmayacak. Kimse para vermeyecek.' Şimdi, 38 bin lira her üyeden para istiyorlar. Ya, milleti inim inim inlettiniz... 'Ev vereceğiz' dediniz, oradan yine para istiyorsunuz. Asgari ücretle çalışıyor karı koca, zor şartlarda geçinirken 'bir evim olsun, başımı sokacağım bir yuvam olsun' diye taksit ödüyor. Parayı alıyorsunuz, 'zam yapmayacağız' diyorsunuz; yapıyorsunuz, 'ek aidat istemeyeceğiz' diyorsunuz; istiyorsunuz, bir de evleri vermiyorsunuz. Neymiş efendim? Belediye Başkanı diyor ki: 'Benden önceki Belediye Başkanının projesi, beni ilgilendirmez.' Kim o? O da AK PARTİ'li Belediye Başkanı. Yani şu anki AK PARTİ'li Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisinden önceki AK PARTİ'li belediye başkanının projesini kabul etmem diyor."

MECLİS ÖNÜNDE EYLEM

"Binlerce insan perişan. Belediyenin önünde eylem yapılıyor. Her gün Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi'nin önünde eylem var ve bu insanların bende videoları var. Kadınlar gelmiş 'yahu, hep AK PARTİ'ye oy verdik, elimiz kırılsaydı' diyorlar ama AK PARTİ perişan etti, Türkiye'yi perişan etti, Kahramanmaraş'ı perişan etti. Ya bu işi çözerler ya da o konut sahiplerinin hepsini otobüslerle Ankara'ya taşıyıp Meclisin önünde eylem yaptıracağım."

Anahtar Kelimeler:
ÖztunçToplu Konut Mağduru Hemşerilerine Sahip Çıktı
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