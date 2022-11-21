Öztunç’tan Kahramanmaraş’ın İlçelerinde Sağlık Sistemine Çözüm Arayışı

Kahramanmaraş’ın ilçelerinde büyük bir çileye neden olan hastanelerdeki temel eksiklikler CHP’li Ali Öztunç’u harekete geçirdi.

Merkez ilçeler hariç tüm ilçeler için ayrı ayrı önerge hazırlayan Atom Karınca, “Doktor, personel ve ekipman eksikliği” nedeniyle yeterli hizmetin sağlanamadığını, merkeze veya yakın illere sevk edilen vatandaşın büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.

Dokuz ilçe için tek tek soru önergesi veren Öztunç’un, Nurhak özelinde Kahramanmaraş’ın ilçelerinde yaşanan sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yanıt beklediği sorular şu şekilde oldu:

Nurhak Devlet Hastanesinde kaç uzman doktor görev yapmaktadır? Hastanede doktor açığı var mıdır? Var ise kaç doktor açığı bulunmaktadır? Doktor açığını giderme yönünde bir girişimde bulunacak mısınız?

Bu Hastanemizde Röntgen cihazı, MR cihazı ve Tomografi cihazı bulunmakta mıdır? Var ise bu cihazları kullanabilecek yeterlilikte teknisyen veya doktor var mıdır? Bu cihazlar yok ise ne zaman bu eksiklikleri gidermeyi düşünüyorsunuz?

Bu hastanemizden son iki yıl içerisinde doktor veya cihaz eksikliği nedeniyle başka hastanelere sevk edilmiş hasta sayısı kaçtır?

Hastanede hangi ameliyatlar yapılmaktadır? Uzman hekim eksikliği nedeniyle kullanılmayan kapasite mevcut mudur?