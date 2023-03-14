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Öztunç’tan ‘Oyunuzu Kahramanmaraş’ta Kullanın’ Çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’taki tüm seçmenlere, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için memleketlerinde oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Öztunç’tan ‘Oyunuzu Kahramanmaraş’ta Kullanın’ Çağrısı

Öztunç’tan ‘Oyunuzu Kahramanmaraş’ta Kullanın’ Çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’taki tüm seçmenlere, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için memleketlerinde oy kullanmaları çağrısında bulundu.

14 Mart 2023 Salı 13:32

Öztunç, “Oylarınızı, seçmen kütüklerinizi lütfen Kahramanmaraş’ta tutun, Kahramanmaraş’ta oy kullanın” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; deprem sonrasında çok sayıda vatandaşın başka şehirlere gitmek zorunda kaldığını hatırlattı.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde tüm Kahramanmaraşlıların oylarını memleketlerinde kullanmaları ricasında bulunan Öztunç, “Başka şehre gidip başka şehrin adaylarına oy vermeyiniz” diye konuştu.

Öztunç, şunları söyledi:

“Büyük bir deprem yaşadık. Çok sayıda dostumuzu, akrabamızı yakınımızı kaybettik. Kayıplardan sonra çok sayıda hemşerimiz başka şehirlere gitmek zorunda kaldı. Barınma ve başka sorunlar ve başka şehirlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Önümüzde tarihin en önemli seçimlerinden birisi var. 14 Mayıs’ta sandığa gideceğiz. Seçmen kütüklerinizi başka şehirlere taşımayınız. Çünkü Kahramanmaraş’ın geleceğini siz belirleyeceksiniz. Başka şehre gidip başka şehrin adaylarına oy vermeyiniz. Oyunuzu gelin; Kahramanmaraş’ta sizin yanınızda olanlara kullanın. Kahramanmaraş’a, Kahramanmaraşlıya kullanın. Oylarınızı, seçmen kütüklerinizi lütfen Kahramanmaraş’ta tutun, Kahramanmaraş’ta oy kullanın. Beni seven ve destekleyen hemşerilerimden özel ricamdır. Seçmen kütüğünüz Kahramanmaraş’ta kalsın. Seçim günü Kahramanmaraş’a gelerek oylarınızı Kahramanmaraş’ta kullanın.”

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Öztunç’tan ‘Oyunuzu Kahramanmaraş’ta Kullanın’ Çağrısı
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