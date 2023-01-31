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Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Divan Toplantısını Gerçekleştirdi

Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığını Ocak İl Divan toplantısını geçtiğimiz pazar günü GİK Üyesi Doç.Dr. Necmettin ÇALIŞKAN Bey ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı ile ilgili açıklama yapan İl Başkanı Av.Ahmet ZOR şunları söyledi.

Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Divan Toplantısını Gerçekleştirdi

Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Divan Toplantısını Gerçekleştirdi

Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığını Ocak İl Divan toplantısını geçtiğimiz pazar günü GİK Üyesi Doç.Dr. Necmettin ÇALIŞKAN Bey ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı ile ilgili açıklama yapan İl Başkanı Av.Ahmet ZOR şunları söyledi.

31 Ocak 2023 Salı 18:07

KAFAYI MASANIN ADAYINA DEĞİL, EKONOMİYE TAKSINLAR

"Kahramanmaraş Saadet Partisi olarak bu seçimin zor olacağını biliyoruz. Bundan dolayı bu durumun farkındayız ve hazırlıklıyız. Bunu sahaya indiğimizde kıymetli hemşehrilerimiz görecektir. Biz Millet İttifakının milletimiz için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Çünkü tarihte ilk defa birbirinden farkı düşünen 6 siyasi parti biraraya geldi. Herkes görüş olarak ortak mutabakata varabilip uzlaşabiliyor. Aslında demokrasi budur. Bu topraklarda yaşıyorsak beraber yaşamasını bileceğiz.

Ülkemiz kutuplaşmadan, benden olmayana hain, terörist, zillet vb. kötü sözlerden bıktı usandı. Milletimizin sakinliğe, hoşgörü ve kardeşliğe ihtiyacı var.

Cumhur İttifakı işi gücü bırakıp Millet İttifakanın adayına kafayı takmışlar. Bence kafayı adaya yoracaklarına en başta ekonominin neden bu kadar bozuk olduğuna, akaryakıtın neden 30 liraya dayandığına, ekmeğin neden 5-6 lira olduğuna, doğalgaz, elektriğe, oduna, kömüre, gıdaya neden bu kadar zam geldiğine, adalete güvenin neden zayıfladığına bunun gibi daha nice konulara kafa yorsunlar. İlla ki bir aday çıkacak. Herkes sabırlı olsun.

Ülkemiz ekonomik olarak çok ama çok zor durumda. Asgari ücret 8.500 lira olmuş. Ama enflasyon fırlamış. Sen asgarî ücreti 20-30.000 de yapsan da enflasyonu engellemezsen işte böyle paramız pul olur. Sen gidip uçak inmeyen yere havalimanı yaparsan, yol, köprüye, tünele geçiş garantisi verirsen, şeker fabrikalarını, dev şirketleri yok pahasına satarsan olacağı bu. Devlet fabrika işletir mi dediler marketciliğe, tanzimlere kadar düştüler. Bu sıkıntılar ayakkabı yalamakla düzelmez. Bu sıkıntılar milletin derdiyle denetlenen idareciler ile düzelir. Elini taşın altına koyan vicdanlı insanlarla düzelir. Suçu hep başkalarına atmakla bir yere varamayız.

Maalesef ülkemiz eski Türkiye gibi çeteler, mafyalar suikastlar ile gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan ATEŞ vuruldu. Allah rahmet eylesin. AKP ve MHP bir taziye mesajı dahi yayınlamadılar. Ben bunu vefasızlık olarak görüyorum. Gerçekten de Sinan ATEŞ'in başta ailesi ve sevenleri için çok üzülüyorum.

Sözlerimi son verirken kıymetli hemşehrilerimi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum."

Son Güncelleme: 31.01.2023 18:11
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Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Divan Toplantısını Gerçekleştirdi
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