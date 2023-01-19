Sefer Aycan’dan Aile Sağlığı Çalışanlarına Kadro ve Ücret Açıklaması

Aycan şöyle konuştu;

“Aile sağlığı merkezlerinde aile hekimleri, “aile sağlığı elemanı” olarak tanımlanan ebe, hemşire, sağlık memurları ve diğer personel çalışmaktadır. Aile sağlığı merkezlerinin bakmakla yükümlü olduğu nüfusun 2.500’e inmesini öneriyoruz. Aile hekimleri sadece hasta bakmamakta, birçok hizmeti de beraber vermektedir. Baktığı nüfusun azaltılması aile hekimlerinin verdiği hizmetin kalitesini artıracaktır.

Aile hekimlerinin ücretleri yeniden düzenlenmeli ve güncellenmelidir. Ayrıca, aile sağlığı merkezlerinin fiziki şartları da iyileştirilmelidir, aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık personelinin ücretleri de iyileştirilmelidir. Ayrıca, vekil, ebe ve hemşirelerin kadroya geçirilecek olmasını destekliyoruz, doğru buluyoruz. “Kamu dışı aile sağlığı çalışanları” olarak tanımlanan ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan diğer personelin de özlük haklarının, ücretlerinin yeniden düzenlenmesini destekliyoruz.”