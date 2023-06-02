Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Kültür Yayınları Okurlarla Buluşmaya Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Kültür Yayınları Okurlarla Buluşmaya...
KSÜ ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Arasında İş Birliği Protokolü
Son Dakika
KSÜ ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi...
Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla Başa Çıkma Anlatılacak
Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla...
Dulkadiroğlu’ndan Egemenlik Mahallesinde Asfalt Çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Egemenlik Mahallesinde Asfalt Çalışması
Nurhak Konteyner Kent’te Alt ve Üstyapı Sürüyor
Nurhak Konteyner Kent’te Alt ve...

TBMM'DE 28. dönem yemin töreniyle başladı!

TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. 600 vekil, sıralamaya göre tek tek kürsüye çıkıp yemin ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da töreni Meclis'ten bir süre takip etti.

TBMM'DE 28. dönem yemin töreniyle başladı!

TBMM'DE 28. dönem yemin töreniyle başladı!

TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. 600 vekil, sıralamaya göre tek tek kürsüye çıkıp yemin ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da töreni Meclis'ten bir süre takip etti.

02 Haziran 2023 Cuma 18:06

Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün saat 12.00'de TBMM'de yemin töreni düzenlendi. Tören öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti.

İLK YEMİNİ BAHÇELİ ETTİ

Birleşimi yönetecek olan Bahçeli, Meclis Başkanlığı koltuğuna oturarak açılış konuşması gerçekleştirdi. Daha sonra yemin metnini okuyan Bahçeli, sırayla vekilleri kürsüye davet edeceğini ve ant içerken dikkat edilmesi gereken noktaları söyledi. Vekiller sıralamaya göre tek tek kürsüye çıkıp yemin ediyor...

ERDOĞAN DA MECLİS'TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan da töreni Meclis'te locadan takip etti. Erdoğan bir süre sonra TBMM'den ayrıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Parti lideri Ali Babacan, YSK Başkanı Ahmet Yener, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da Meclis sıralarında yer alan isimlerden.

İŞTE VEKİLLERİN EDECEĞİ YEMİN

Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim" şeklindeki yemini okuyor.

İşte Meclis'teki törenden kareler;

Anahtar Kelimeler:
TBMMDE 28. Dönem Yemin Töreniyle Başladı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Öztunç, ‘Kahramanmaraş’ta 1’dik, 2 olduk’
Ali Öztunç, ‘Kahramanmaraş’ta 1’dik, 2 olduk’
Kahramanmaraş vekillerini seçti! İşte yeni isimler
Kahramanmaraş vekillerini seçti! İşte yeni isimler
Seçime 11 gün kala İnce'den ortalığı karıştıracak sözler!
Seçime 11 gün kala İnce'den ortalığı karıştıracak sözler!
Ali Babacan Kahramanmaraş’a geliyor!
Ali Babacan Kahramanmaraş’a geliyor!
Hüseyin Çiçek, Seçim Çalışmalarını Sahada Sürdürüyor
Hüseyin Çiçek, Seçim Çalışmalarını Sahada Sürdürüyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber