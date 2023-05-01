Turan Şahin, “Yedi düvel Cumhur İttifakı'nın karşısında”

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Genel Seçimler hakkında değerlendirmede bulunan Şahin " Yedi Düvel Cumhur ittifakı'nın karşısında. CHP'nin, Suriye'ye Irak'a sınır ötesi operasyon yapma yetkisi veren teskereye HDP'nin de baskısıyla hayır oyu verdiğini biz hatırlıyoruz." dedi.

Şahin'in açıklamasının devamında şunları söyledi;

“Sayın genel başkanımızın basınla ilgili bir ifadesi var, "Basınımız demokrasimizin ana halkalarından biridir" ifadesini kullanır. Bu anlamda biz basın mensuplarımızın demokrasimiz açısından önemini biliyoruz. Çeşitli zorluklar içerisinde her zaman görevini yapıp kamuoyunun oluşmasına imkan sağlayan. Vatandaşlarımızın idarenin eylem ve işlemlerinden haberdar olmasına imkan veren basın mensuplarımızın vazifelerini ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda hepinize tekrar ayrıca teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımızın hakkının ve hukukunun gözetilmesi bakımından da sadece sadece 10 Ocak günü ve Haftasıyla sınırlı değil yılın bütün kesiminde aslında kamuoyunun oluşturulmasında kamuoyu vicdanının oluşturulmasında kamumuzun haberlere erişimi açısından büyük vazifeler yaptığınızı biz biliyoruz. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Değerli il Başkanım burada Vahit Bey, Ülkü Ocakları il başkanımız burada ilçe Ocak Başkan yardımcımız burada biz sizleri selam, saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz.

ADAYLIĞIMDAN DOLAYI ÖĞRETİM ÜYELİĞİME SON VERDİM

Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Doçent Doktor Turan Şahin Milliyetçi Hareket Partisi 2. sıra Kahramanmaraş milletvekili adayıyım. 1981 doğumluyum ilk, ortaokul ve lise Eğitimimi İmam Hatip Lisesi'nde tamamladım Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Doktoramı Konya'da Selçuklu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi hukuk fakültesinde Medeni Hukuk doçent olarak görev yapıyordum. Milletvekili adaylığımız geliştiği için bu görevden istifa ettim. Bu zamana kadar uzun yıllar Türkiye'mizin çeşitli hukuk fakültelerinde kadromuzun dışında misafiri öğretim üyesi olarak görev almıştım. Ankara'da Ufuk Üniversitesi hukuk fakültesinde yaklaşık 5 yıl misafir öğretim üyesi olarak görev yaptım. Yine eş zamanlı Konya Karatay Üniversitesi hukuk fakültesinde 11 yıldan beri misafir öğretim üyesi olarak görev yapıyordum. Kırıkkale Üniversitesi hukuk fakültesinde çalıştım en son Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi hukuk fakültesinde ve eş zamanlı olarak da bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa'da bir kampüsümüz var Üniversitemize ait, orada da bir yıldan beri görev yapıyoridik. Milletvekili adaylığımızdan dolayı Öğretim üyeliğimize ilişkin istifamız gerçekleşti.

20 BİNE YAKIN HUKUKÇUYA DERS VERDİM

Ben bir dönem Türk hukuk Enstitüsü genel görevinde de bulundum. Yine eş zamanlı olarak Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi^'nde borçlar hukuku ve tüketici hukuku alanında eğitmen olarak uzun yıllar görev yaptım. Bu kapsamda da Türkiye'nin üçte birini belki barolara eğitim vermek suretiyle 30'dan fazla baroya eğitim vermek suretiyle bu eğitim sürecini de biz gerçekleştirmişidik. Benim bu zamana kadar ortalama bir hesap yaptım, dersine girdiğim 20.000'e yakın hukukçu var. Bu hukukçulardan önemli bir kısmı hakimlik savcılık mesleğini icra ediyorlar şimdi onlardan bir kısmı da avukatlık mesleğini icra ediyorlar. Benim ilk ders de söylediğim ifade şudur, bunu da her yerde gururla belirtirim. Her derse ilk girdiğimde aramızda Kahramanmaraşlı öğrenci var mı sorusunun hep sormuşumdur. Amfi de 300-400 öğrenci oluyor, öğrencilerimiz diyor ki "Niye Hoca kahramanmaraş'ı özellikle soruyor" şeklinde. bütün öğrencilerimiz bizim için kıymetli değerli kahramanmaraş'ımızın öğrencisi fakülteye geldiğinde eğer bulunduğu şehirde bir yaptığın akrabası yok ise sudan çıkmış balığa dönüyor. Bu anlamda ben o zamana ilişkin elimden geldiğince çorbada tuzun bulunsun diye katkı göstermeye çalıştım. Hem eğitim hayatlarında hem meslek hayatlarına ilişkin olmak üzere. Bundan sonra da Cenabı Allah bize bir görev nasip eder ise bu hizmetlerimizi daha da fazla arttırarak yerine getirme gayreti içerisinde olacağız. Ben bütün gençlerimizin, Hahramanmaraş'ımızın gençlerinin evlatlarımızın bahtları açık olsun duasında bulunuyorum.

CUMHUR İTTİFAKI ÇATISI ALTINDA, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ OLARAK SEÇİME GİRİYORUZ

Siyasi kimliğime gelince de orta birden itibaren ben ülkü ocakları içerisinde yer aldım. Asistan olur olmaz Ocak yöneticisi olarak ben görev aldım. Akabinde de yılların devamında 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Milliyetçi Hareket Partisi 13'üncü olan büyük kurultayında merkez yönetim kurulu üyesi olarak seçildim. Kısaca MYK üyesi olarak seçildim. Akabinde de saygıdeğer genel başkanımız Devlet Bahçeli Beyin yüksek prensipleriyle siyaset ve liderlik Okulu genel merkezimizde var, onun koordinatörü olarak görevlendirilmiş idim. Kısaca bu şekilde ifade edebilirim. Evliyim 8 yaşında Gülce isminde de bir kız çocuğum var ellerinizden öper. Ben aynı zamanda bütün evlatlarımızın çocuklarımızın da Rabbim kaderleri güzel olsun duasında bulunuyorum. Sürece ilişkin bizim seçim çalışmalarımız noktasında genellikle yöneltilen hususlardan birisi Cumhur ittifakı çatısı altında seçime giriyoruz, bu anlamda da Cumhur ittifakının faaliyetleri noktasında genelde hem sahadan hem basın mensuplarımızdan da sorular geliyor. Malum olduğumuz üzere Cumhur ittifakı 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden sonra Yeni Kapı'da milli bir ruh ile doğmuş idi. Akabinde Biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Sürecin devamında da 2018 yılında milletvekili genel seçimlerinde Cumhur ittifakı olarak seçime katılmış idik. Bu süreçte de yine Cumhur ittifakı çatası altında Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi olmak üzere Cumhur ittifakı çatısı altında biz seçimlere gidiyoruz. Milletvekili aday listelerinin belirlenmesine ilişkin olmak üzere hatırladığınız üzere biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletvekili aday listemizi, saygıdeğer genel başkanımızın prensipleriyle 6 nisan 2023 gecesi diğer tüm siyasi partilerden önce olmak üzere açıkladık. Kamuoyunun takdirlerine sunduk. Hemen ertesi gün 7 Nisan 2023 tarihinde de yüksek seçim kuruluna biz milletvekili adayı listelerimizi verdik. Milliyetçi Hareket Partisi liyakatli ve ehliyette adaylarıyla seçime kendi logosu altında Cumhur ittifakı çatısı altında girmektedir. Sayın genel başkanımız bu meselede de uzak görüşlülüğünü siyasi ufkunu ortaya koymak suretiyle hiçbir tartışmaya Mahal vermeden milletvekili adayı listelerimizi Aziz milletimizin takdirlerine ve değerlendirmelerine sunmuştur.

CHP'DE LİSTELER YAPILIRKEN DÖNEN PAZARLIKLARI MİLLETİMİZ GÖRDÜ

Bizim karşımızdaki ittifaka baktığımızda özellikle başlangıçta kendilerince büyük umutlarla seçime kendi logolar ile gireceklerini ifade eden DEVA'dır, Saadet'tir, Demokrat parti'dir, Gelecek Partisi'dir kendi logolarıyla ve kendi bağımsız aday listeleriyle seçime girmediklerini; Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden seçime girdiklerini ve aziz milletimizin karşısına kendilerinin bu anlamda çıkmadığını biz gördük. Listeler yapılırken de çeşitli pazarlıkların olduğu hususunu da bütün ülkemiz müşahede etti. Bu anlamda gördüler. Biraz önce de ifade ettim. Milliyetçi Hareket Partisi kendi bağımsız olarak kendi logosuyla Cumhur ittifakı çatısı altında seçimlere bu anlamda girmektedir. Biraz önce belirttim karşımızda o zaman altılı masa dediğimiz, Şimdi 7+2 bir de benim eklediğim Yedi Düvel dediğimiz bir oluşumla biz Cumhur ittifakı olarak karşı karşıyayız. Yedi Düvel Cumhur ittifakı'nın karşısında bu süreçte, bu ifadeyi kullanırken benim hatırıma hep şu şiir gelir. Vatan şairimiz merhum Namık Kemal'in ifade ettiği gibi "Zalim ne kadar Pervasız olursa olsun, yine zulmün binasını Biz yıkarız, Dünyanın Merkezine atsalar da bizi küre-i arzı patlatır çıkarız" düsturuyla biz Cumhur ittifakı olarak bu anlamda hareket ediyoruz. Ben aziz milletimizin takdirlerine ve hatırlamalarla ilişkin olmak üzere karşımızdaki bu ittifakın söylemlerini de sabırlarınızı da çok fazla zorlamadan kısaca hatırlatmak isterim.

SURİYE VE IRAK'A OPERASYON TESKERESİNE HDP'NİN BASKISIYLA HAYIR VERDİLER

Karşımızdaki ittifaka baktığımızda, Kılıçdaroğlu'nun söylemleri bazen unutulabiliyor. Bir ifadesinde demiştik ki ben Kandil'i yerle yeksan edeceğim, eğer bunu yapmazsam bana da Kılıçdaroğlu demesinler ifadesini kullanmıştı. Ben hep Altını çiziyorum, akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde sınır ötesi operasyon yapma yetkisi veren Tezkereye, Suriye'ye Irak'a sınır ötesi operasyon yapma yetkisi veren teskereye HDP'nin de baskısıyla hayır oyu verdiğini biz hatırlıyoruz. Yine aynı Kılıçdaroğlu YPG'yi bir terör örgütü olarak görmüyoruz, ifadesinde bulunmuş idi. Yine aynı Kılıçdaroğlu'nun CHP'li yetkilisi HDP ile PKK arasında biz herhangi bir ilişki görmedik ifadesini kullanmıştır. Yine aynı Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul projesine ilişkin olmak üzere yerli ve milli bu projeye ilişkin olmak üzere Yabancı devletlerin büyük elçilerine ülkemizi şikayet eden de bir mektup göndermiştir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak devletimizi hiçbir yerde yıpratıcı yadırgayıcı eleştirici bir söylemde bulunmayız ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda Kanal İstanbul projesi ile ilgili yabancı devletlere ülkemizi şikayet ettiği hususunda Ben tekrar Aziz milletimizin takdirlerine sunuyorum."