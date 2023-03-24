Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı!

Ak Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na Yeniden Refah Partisi de katılma kararı aldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ittifak protokolüne imza atacak. Parti temsilcileri, ittifak protokolünü teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na götürdü.

NE OLMUŞTU?

Seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerde ittifaklarını güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı. Bu kapsamda Ak Parti'de Yeniden Refah Partisi ile 11 Mart'ta dirsek temasına geçti. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Fatih Erbakan'ı Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etti. Ancak Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını ve seçimlere parti olarak gireceklerini söyledi.

AK PARTİ'YE KAPIYI KAPATMAMIŞTI

Bu gelişme üzerine cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunan Erbakan, katıldığı bir canlı yayında kapıları da açık bıraktı. Parti teşkilatında yapılan toplantıda AK Parti ile ittifak teklifinin yüzde 60 oranında reddedildiğini söyleyen Erbakan, "Derlerse ki, bu maddelerde mutabıkız, bunların uygulanması için gayret göstereceğiz, imzalıyoruz derlerse tekrar kurullarımızla değerlendirilip cevap verebiliriz" diye konuştu.