Yüzde 7'lik Seçim Barajını 4 Parti Geçebiliyor

Seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Aksoy, ALF, Areda, Survey, Asal, Avrasya, MAK, Optimar, ORC, PİAR, Sosyo Politik ve TEAM araştırma şirketlerinin ocak ayı içerisinde yaptıkları anketlerin ortalaması alındı.

AK PARTİ ZİRVEDE

Çıkan sonuçlarda AK Parti'nin yüzde 34.8, CHP'nin ise yüzde 25.5 ile ikinci sırada olduğu görüldü. Listenin üçüncü sırasında Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İYİ Parti yüzde 13.4 almış görünüyor. Devamında ise yüzde 10.3 ile HDP yer alıyor.

MHP BARAJI GEÇEMİYOR

Sonuçlar incelendiğinde en dikkat çeken detay ise MHP'de görülüyor. Bahçeli'nin liderliğini yaptığı parti, anketlerin ortalamasında yüzde 6.9 alıyor. Buna göre MHP yüzde 7'lik seçim barajını geçememiş oluyor. Listenin devamında ise yüzde 1.9 ile DEVA Partisi, yüzde 1.5 ile Gelecek Partisi, yüzde 1.3 ile Zafer Partisi, yüzde 1.1 ile Yeniden Refah Partisi bulunuyor.

İşte 11 genel seçim anketinin ortalaması;