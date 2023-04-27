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Zafer Partisi Kahramanmaraş Milletvekili adayı Doğan, “Aziz milletimiz bize yetki verirde bizde hesabını sormazsak kanımız kurusun”

Zafer Partisi Kahramanmaraş 2. Sıra Milletvekili adayı Av. Ufuk Doğan, “Zafer partisi olarak edeler ve bacılarımızın yanındayız. Depremde giden canlarımızın hesabını sonuna kadar soracağız. Bugün bu acıların hesabını sormazsak yarın yine bu acıları yaşarız. Aziz milletimiz bize yetki verirde bizde hesabını sormazsak kanımız kurusun.” dedi.

Zafer Partisi Kahramanmaraş Milletvekili adayı Doğan, “Aziz milletimiz bize yetki verirde bizde hesabını sormazsak kanımız kurusun”

Zafer Partisi Kahramanmaraş Milletvekili adayı Doğan, “Aziz milletimiz bize yetki verirde bizde hesabını sormazsak kanımız kurusun”

Zafer Partisi Kahramanmaraş 2. Sıra Milletvekili adayı Av. Ufuk Doğan, “Zafer partisi olarak edeler ve bacılarımızın yanındayız. Depremde giden canlarımızın hesabını sonuna kadar soracağız. Bugün bu acıların hesabını sormazsak yarın yine bu acıları yaşarız. Aziz milletimiz bize yetki verirde bizde hesabını sormazsak kanımız kurusun.” dedi.

27 Nisan 2023 Perşembe 13:33

Zafer Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Av. Ufuk Doğan, seçim çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalar yürüten Doğan vatandaşları ziyaret ediyor.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin yaklaşmasıyla Kahramanmaraş’ta diğer partiler gibi Zafer Partisi de seçim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Zafer Partisi Kahramanmaraş Milletvekili adayı Av. Ufuk Doğan yoğun bir tempoyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla görüşerek, seçim manifestosunu anlatıyor.

Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta, afete göz yumulduğunu söyleyen Ufuk Doğan, sorumlulardan hesap soracaklarını ifade etti.

Doğan şunları dile getirdi;

“Deprem korkunç bir tabloydu. İlk günden beri hemşerilerime hizmet etmekteyim. Maraşlı hemşerilerimin gözlerine bakıyorum, onların gözleri başka bakıyor. Sanki buradalar ama burada değiller. Ve bu tablonun sorumluları, bunca canımızın yitip gitmesine sebep olanlar, katil müteahhitler, işbirlikçi ortakları, buna göz yuman belediyeler, tepeden tırnağa bilinçli ve organize bir cinayet. Herkes her şeyi biliyordu, tedbir almak yerine buna sebep oldular. 3 kuruşluk dünya malı için, hediye daire alanlar buna göz yumdu. Başımıza gelen tedbirsizlik ve dikkatsizlikten dolayı gelmedi, herkes sustuğu için geldi.

Hepimizin canları gitti. Sorumlulardan hesap sormak için bize yetki verin, ilk etapta bu işin cezai anlamdaki boyutu ile beraber bütün sorumluları, üç kuruşluk dünya malı için bize bu acıları yaşatanların hepsi hukuk önünde hesap verecekler. Bunun hesabını soracağız. Çünkü çocuklarımız, torunlarımız bu acıları bir daha yaşamasın.

Bugün geldiğimiz noktada hukuk sistemimiz tahrip edilmiş, en önemlisi ahlaki değerlerimizi kaybetmişiz. 5 metrekare yer açmak için giden onca cana değer miydi? Bu ölümlerin sorumluları nasıl uyuyabiliyor? Ben uyuyamıyorum.

Artık kendimize gelme zamanı, 11 ili yıkılan, milyonlarca canımızın evsiz kaldığı, binlerce canımızın yitip gittiği bir ülkede yaşıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız tercihler ve kararlarımızın bizi getirdiği nokta işte burası. Zafer partisi olarak edeler ve bacılarımızın yanındayız. Bu canların hesabını sonuna kadar soracağız. Bugün bu acıları sormazsak yarın yine bu acıları yaşarız. Aziz milletimiz bize yetki verirde bizde hesabını sormazsak kanımız kurusun.”

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Zafer Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Doğan“Aziz Milletimiz Bize Yetki Verirde Bizde Hesabını Sormazsak Kanımız Kurusun”
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