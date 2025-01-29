51 yaşında vefat eden Arslanhan’ın cenazesi, Bağlarbaşı Camii’nde düzenlenen cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş il Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş Müftüsü Abdurrahman Kotan, İstiklal Ünüversitesi Rektörü İsmail Bakan, İlçe Belediye Başkanları, Kurum Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, STK temsilcileri, il protokolü, ailesi ve sevenleri katıldı.