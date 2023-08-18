Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı yayında!
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı yayında!
Göksun’da 5 Mahallenin Grup Yolu Yenileniyor!
Göksun’da 5 Mahallenin Grup Yolu...
Başkan Mahçiçek; “İlk kıvılcımı Kahramanmaraş’tan atılan AK Parti’miz 22 yaşında”
Başkan Mahçiçek; “İlk kıvılcımı Kahramanmaraş’tan...
Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!
Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!
Başkan Güngör, İl Emniyet Müdürü Gökduman’ı Ağırladı
Başkan Güngör, İl Emniyet Müdürü...

Akne sadece ergenlik döneminin sorunu değil!

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fatma Elif Yıldırım, aknenin (sivilce) sadece ergenlik döneminin sorunu olmadığını belirterek, “Akne tedavisinde başarıyı belirleyen en önemli faktör hasta uyumudur” dedi.

Akne sadece ergenlik döneminin sorunu değil!

Akne sadece ergenlik döneminin sorunu değil!

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fatma Elif Yıldırım, aknenin (sivilce) sadece ergenlik döneminin sorunu olmadığını belirterek, “Akne tedavisinde başarıyı belirleyen en önemli faktör hasta uyumudur” dedi.

18 Ağustos 2023 Cuma 10:58

Ergenlerin yüzde 80-90’ında akne görüldüğünü ve 25 yaş üzeri kadınlarda da giderek artan bir sorun olduğunu anımsatan Doç. Dr. Yıldırım, bazen yenidoğan bebeklerde de akneyle karşılaşıldığını söyledi.

Akne tedavisine başlayan her hastanın, tedavinin kısa süreli olmadığı ve sabır gerektirdiğini bilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yıldırım, şu bilgileri paylaştı:

“Tedavi başarısını belirleyen aslında hastanın kendisidir. Tedaviler genellikle 2 aydan sonra etki göstermekte, tedavi başlangıcında bazen sivilcelerde artış olabilmektedir.

Hekimle doğru iletişimi sağlayabilmek de tedavi başarısını doğrudan etkilemektedir. Tedavi sonrası kontroller aksatılmamalıdır. ‘Beyaz önlük fenomeni’ dediğimiz bu durumda, hasta doktorunu gördüğünde, tedavi ile ilgili yaşadığı sorunları doktoruyla paylaştığında, daha başarılı sonuç alınmaktadır.”

KREMLER BAŞLANGIÇTA KURULUK VE TAHRİŞ YAPABİLİR

Özellikle tedavide kullanılan kremlerin başlangıçta deride kuruluk ve tahriş yapabildiğini anlatan Doç. Dr. Yıldırım, şöyle devam etti:

“Tahriş genellikle benzoil peroksit içerikli kremlerle daha fazla olabilmektedir. Kremleri çok az miktarda uygulamak gerekir. Bir mercimek tanesi krem tüm yüze yeterli olmaktadır. Kremler fazla uygulandığında daha çabuk iyileşme sağlanmaz. Kremler sivilcelerin üzerine tek tek değil sorunlu bölgenin tamamına sürülmelidir.

Tahriş yoğun olduğunda ya da tedavinizde zorlandığınızda doktorunuzla iletişime geçmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Ayrıca beslenme de önemli faktörlerden biridir. Sivilce tedavisi sırasında cips, kola, kuruyemiş, çikolata, kaymak gibi yağlı süt ürünleri sivilceleri artırabildiğinden tedaviyi olumsuz etkileyebilmektedir.”

AKNE TEDAVİSİNDEKİ SİSTEMİK RETİNOİDLERLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Sistemik retinoidlerin, daha çok şiddetli sivilceli olgularda tercih edilen ancak tedaviye dirençli akne olgularında da önerebilen ağızdan alınan ilaçlar olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Retinoid aslında A vitaminidir. Sistemik retinoidler ile ilgili en sık karşılaştığımız soru, bu ilacın kısırlık yapıp yapmadığıdır. Sistemik retinoidler kesinlikle kısırlığa yol açmamaktadır. Tedavi esnasında kadın hastalar kesinlikle hamile kalmamalıdır.

Bunun nedeni de A vitamini bebek organlarının oluşumunda en önemli vitaminlerdendir. Bu nedenle A vitamininin düşük ya da yüksek olması bebeğinize zarar verebilir. Erkekler için ise sperm oluşumuna bu ilacın herhangi bir etkisinin olmaması nedeniyle ilaç kullanırken çocuk yapmaları bir sıkıntı oluşturmamaktadır.”

İlaçların ortalama altı ay kullanıldığını ancak bu sürenin farklılık gösterebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım, şunları kaydetti:

“İlaç dozu kiloya göre ayarlanır. Özellikle kilolu hastalarda tedavi süresi uzayabilir. Sistemik retinoidlerin mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğinden, hastaların her ay düzenli doktor kontrolüne gelmesi gerekir. Belirli aralıklarda doktorunuz sizden kan tahlilleri isteyebilir.

İlaç karaciğerden atıldığı için böbreklere bir zararı olmamaktadır. Kullanılan ilaç nadiren karaciğer testlerinde yükselmelere yol açabilmekle birlikte, kontrollere düzenli gelindiği takdirde kan testleri ile kolaylıkla fark edilebilir.”

İLACIN EN SIK GÖRÜLEN YAN ETKİLERİ

İlacın yan etkilerine değinen Doç. Dr. Yıldırım, “En sık gördüğümüz yan etki hastaların hemen hemen tamamında gördüğümüz dudak kuruluğudur. Buna yönelik nemlendirici öneriyoruz. Bunun dışında baş ve bel ağrısı gibi daha az rastlanan yan etkiler de görülebilmektedir” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Yıldırım, son yapılan çalışmalara göre ilaç kullanımı sırasında lazer yaptırmanın riskli olmadığını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Akne Sadece Ergenlik Döneminin Sorunu Değil!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onikişubat Belediyesi, Hasta ve Yakınlarına Moral Oldu
Onikişubat Belediyesi, Hasta ve Yakınlarına Moral Oldu
Türk Böbrek Vakfı Kahramanmaraş’ta diyaliz merkezi açtı!
Türk Böbrek Vakfı Kahramanmaraş’ta diyaliz merkezi açtı!
Kahramanmaraş’ta acil durum hastanesi ve şehir hastanesi yapımı başlıyor!
Kahramanmaraş’ta acil durum hastanesi ve şehir hastanesi yapımı başlıyor!
SANKO’dan Çikolata Kisti hastalığı uyarısı!
SANKO’dan Çikolata Kisti hastalığı uyarısı!
Sanko tıp organ nakilleriyle yaşama yeniden umut oluyor!
Sanko tıp organ nakilleriyle yaşama yeniden umut oluyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber