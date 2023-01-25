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Dermatolog Hülya nazik: “Önlemlerinizi alın, derin pişmanlıklar yaşamayın”

Kahramanmaraş’ta 14 yıldır dermatoloji alanında araştırmalar yapan ve kendi kliniğinde hizmet veren Doç. Dr. Hülya Nazik, deri yaşlanması, cilt kuruluğu ve mevsimin getirdiği bazı hastalıkların tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Dermatolog Hülya nazik: “Önlemlerinizi alın, derin pişmanlıklar yaşamayın”

Dermatolog Hülya nazik: “Önlemlerinizi alın, derin pişmanlıklar yaşamayın”

Kahramanmaraş’ta 14 yıldır dermatoloji alanında araştırmalar yapan ve kendi kliniğinde hizmet veren Doç. Dr. Hülya Nazik, deri yaşlanması, cilt kuruluğu ve mevsimin getirdiği bazı hastalıkların tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

25 Ocak 2023 Çarşamba 15:41

Deri yaşlanması, nedir nasıl uygulanır ?

yaşlanması içsel ve dışsal bir takım faktörlerin sonucu olarak ortaya çıkıyor özellikle 30 yaşlardan sonra belirli hale geliyor, kolejenin azalması antioksidan sistemlerinin yetersiz hale gelmesi nedeniyle ortaya çıkıyor biz bunları deride nasıl görüyoruz ince kırışıklıklar lekelenmeye artmış eğilim yara, yara iyileşmesinde gecikme, iz bırakmaya artan bir eğilim şeklinde görüyoruz o nedenle deri yaşlanmasının sonuçları olan kırışıklıklar yüzde sarkma gibi durumların önüne geçmek için 30 yaşlarda birtakım uygulamalar yapmaya başlıyoruz bunlardan bitanesi botoks, derin çizgilerin oluşmasına engel oluyor, gençlik aşıları cildimizin nemini arttıyor, daha aydınlık daha sağlıklı bir görünüm veriyor, altın iğne uygulaması, yüzde lifting etkisine sahip güzel bir uygulama, fraksiyonel lazer yine güzel bir cilt yenileme aracı olarak elimizde güçlü bir silah, q switch lazer yine kolejeni destekleyen önemli bir silah biz bu tedavi seçeneklerinden bir kısmını yaz aylarında bir kısmını kış aylarında uygulamamız daha doğru oluyor, ablatif bir lazer olan fraksiyonla lazerin ya da peelinglerin deri soyma tedavilerinin kış aylarında yapılmasını tavsiye ediyoruz, fakat diğer tedavilerin botoks, gençlik aşıları, mezoterapi ve Q switch lazer gibi uygulamaları yaz kış yapabiliyoruz.

Kışın Dudak çatlamalarında çözüm nedir ?

Kış aylarında derinin kuruması ile birlikte daha sık karşılaşıyoruz bu sorunla, halk arasında yanlış bir görüş olan dudakları yalamanın nemlendiriyormuşcasına anlık rahatlama hissi verdiği için nemlendirdiği düşünülüyor dudakları kuruyan insanlar dudaklarını daha çok ıslatıyor bu işlev daha da kötüye götürüyor dudaklar kuruduğunda nir dudak nemlendiricisi oliv veya vazelinli bir krem olabilir nemlendirici ile sık sık sürerek kurutmamalıyız! Kış ayları leke tedavilerinin arttığı dönemler hastalarımızın bu dönemleri faydalı ve etkili bir şekilde geçirmelerini tavsiye ederim! Kliniğimizde Tüm deri saç ve Tırnak hastalıklarının muayenesini ve tedavisini yapıyoruz, bunun dışında cilt gençleştirme yöntemlerimiz var çeşitli lazer sistemleri ile daha etkili oluyor mezoterapi, gençlik aşıları, var bunlarla birlikte deride olan gelişen bir takım değişikliklerin önüne geçmeye çalışıyoruz, 30 yaşlardan sonra deri yaşlanmasının önüne geçmek için geç kalmayın bir takım önlemleri alınması gerekiyor sonrasında derin pişmanlıkların yaşanmaması için o nedenle bir doktor kontrolü yaptırdıktan sonra geleceğe tatlı bir yatırım olur.”

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Dermatolog Hülya Nazik: “Önlemlerinizi AlınDerin Pişmanlıklar Yaşamayın”
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