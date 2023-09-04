Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Barut, Sanko’da

Elazığ’da 1982 yılında doğan, ilk, orta ve lise öğrenimini aynı şehirde tamamlayan Dr. Barut, 2000-2006 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi aldı.

Göğüs Hastalıkları ve Biyokimya alanlarında çalıştıktan sonra, 2010-2015 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlık eğitimini tamamladı.

2015-2019 yılları arasında Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde, 2019 yılından bu yana ise özel sağlık kuruluşlarında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan Dr. Barut, evli ve iki çocuk annesi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hastalarını kabulüne başlayan Dr. Barut, bel ve boyun ağrıları, (kireçlenme, fıtık, kanal darlığı), omuz, kalça, diz ağrıları, sinir sıkışmaları, fibromiyalji, miyafasyal (kulunç) ağrılar, kırık ve protez eklem rehabilitasyonu, el cerrahisi sonrası rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon (inme, omurilik, yaralanması, serebral palsi, parkinson hastalığı, multiple skleroz), fasiyal paralizi (yüz felci) rehabilitasyonu, postür (duruş) bozuklukları, skolyoz ve osteoporoz tedavileri alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nde, kuru iğne, nöral terapi, tetkik nokta enjeksiyonları ve eklem içi enjeksiyonlarla, ağrıya yönelik tedaviler gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca; EMG, Biofeedback ile idrar ve gaita kaçırma sorunu yaşayan hastaların tedavisi yanında operasyon önerilmeyen bel ve boyun fıtıklarında yüksek yoğunluklu lazer tedavisi uygulanmaktadır.