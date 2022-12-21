Kahramanmaraş'ta iç organları ters yönde olan hastaya safra kesesi ameliyatı

Hatay'da yaşayan 3 çocuk annesi 46 yaşındaki Behiye Çerko Sırtlan, yaklaşık 14 yıl önce bulantı, kusma ve kalp çarpıntısı şikayetiyle başvurduğu Dörtyol Devlet Hastanesinde kalbinin sağda tarafta olduğunu öğrendi.

Tedavi sürecinde iç organlarının da yerlerinin farklı olduğunu öğrenen Sırtlan, yaklaşık 3 ay önce tekrar kusma, bulantı ve kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Safra kesesinde çok sayıda taş olduğu tespit edilen Sırtlan, ameliyatın tam donanımlı bir hastanede uzman ekip tarafından yapılması gerektiğinin söylenmesi üzerine Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine müracaat etti.

Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu ve ekibi tarafından ameliyat edilen Sırtlan'ın safra kesesi alındı.

Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, AA muhabirine, hastanın iç organlarının yer değiştirmiş olmasının (situs inversus) nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.

Sırtlan'ın kendilerine ağrılı ve enzimleri yüksek şekilde geldiğini vurgulayan Muhammedoğlu, hastanın tedavisinin her aşamasına özen gösterdiklerini dile getirdi.

Cerrahi beceri ve uzmanlık gerektiren bir ameliyatla hastanın sağlığına kavuşturulduğunu ifade eden Muhammedoğlu, şunları kaydetti:

"Hasta farklıydı, tüm organlar ters yerleşimliydi ve bu nedenle çok dikkatli yaptık ameliyatını. Çok başarılı bir ameliyat oldu. Şu anda hastanemizde ileri laparoskopik ve ileri endoskopik cerrahi işlemleri yapılmakta. İleri laparoskopik işlem çok tecrübe gerektiren ameliyattır. Tabii ki altyapısının da olması gerekiyor. Hastanemizde bunun altyapısıyla ilgili bütün imkanlar var. Ekibimizde bayağı tecrübeli bu konuda. Hatta bir ötesi safra yolundaki taşların ağızdan girerek alınması (ERCP) ve ağız yoluyla girip yutma güçlüğü olan hastalara yapılan (POEM) gibi işlemlerin tamamı yapılmaktadır."

Muhammedoğlu, özellikle Türkiye'de çok nadir merkezlerde yapılan POEM işlemi için yurt içinin yanı sıra Orta Asya, Rusya ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden hasta aldıklarına işaret ederek, devletin imkanlarıyla son derece üst düzey ameliyatlar yaptıklarını ve insanları sağlıklarına kavuşturarak evlerine yolladıklarını sözlerine ekledi.

- "Şu an sağlığımda herhangi bir problem yok"

Behiye Çerko Sırtlan da yaklaşık 14 yıl önce başlayan sağılık sorunundan kalıcı olarak kurtulmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Kalbinin sağ tarafta olduğunu öğrendikten sonra gittiği göğüs hastalıkları polikliniğinde iç organlarının da ters yerleşimli olduğunu öğrendiğini dile getiren Sırtlan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte aynı hastanede yardımcı sağlık personeli olarak işe başladım. Yaklaşık 3 ay önce tekrar kusma, bulantı ve kalp çarpıntısı şikayetiyle doktoruma başvurdum. Tetkiklerinde safra yolu ve safra kesesinde çok sayıda taş tespit edilerek ameliyat olması gerektiği ancak bunun teknik donanımlı bir hastanede uzman bir ekip tarafından yapılmasının mümkün olduğu söylendi. Farklı şehirlerde farklı hekimlere gittim. Kahramanmaraş'ta şifaya kavuştum. Devletimizin imkanlarıyla ameliyatımızı olduk. Bahtiyar hocam ve ekibi burada tedavimi yaptılar. Hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şu an sağlığımda herhangi bir problem yok."