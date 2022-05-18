Kahramanmaraş'ta "sağlık için hareket et" etkinliği düzenlendi

İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılan kamu ve kurum müdürleri ile öğrenciler, Sağlık Müdürlüğü binası önünden başlayarak Afşin İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne kadar yürüdü.

İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Boz, yürüyüşün ardından, etkinlikle insanlara yürümenin ve sağlıklı beslenmenin önemini uygulamalı olarak anlatmayı amaçladıklarını belirtti.

Günlük yaşamdaki fiziksel hareketin en temel koruyucu sağlık hizmeti olduğunu ifade eden Boz, "10 Mayıs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek amacıyla 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' günü olarak belirlendi. Ramazan bayram nedeniyle gecikmeli olarak da olsa ilçemizde çeşitli etkinliklerle kutladık." diye konuştu.