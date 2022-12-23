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Kahramanmaraş’ta Böbrek Hastası Babasından Nakledilen Organla Sağlığına Kavuştu

Kahramanmaraş'ta böbrek yetmezliği tedavisi gören 28 yaşındaki Gökhan Durdi, babasının organ bağışıyla sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kahramanmaraş’ta Böbrek Hastası Babasından Nakledilen Organla Sağlığına Kavuştu

Kahramanmaraş’ta Böbrek Hastası Babasından Nakledilen Organla Sağlığına Kavuştu

Kahramanmaraş'ta böbrek yetmezliği tedavisi gören 28 yaşındaki Gökhan Durdi, babasının organ bağışıyla sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

23 Aralık 2022 Cuma 17:13

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden (KSÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Onikişubat ilçesinde yaşayan Gökhan Durdi'ye yorgunluk, halsizlik şikayetiyle bir süre önce gittiği KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde böbrek yetmezliği teşhisi kondu.

Böbrek nakli olması gerektiği belirtilen Durdi'ye babası 57 yaşındaki Ali Durdi'den alınan organ nakledildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sezgin Topuz, son dönem böbrek yetmezliğinde organ naklinin şart olduğunu, başarılı bir ameliyatla genç hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Topuz, "Ülkemizde sayılı merkezlerde uygulanan kapalı yöntemle hastamızın babasından böbreği aldık. Hastamızın da şu anki durumu gayet iyi, verici babayı taburcu ettik." ifadelerini kullandı.

Nefroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Erken de haftanın 3 günü diyalize giren hastanın nakil sonrasında gayet iyi olduğunu dile getirdi.

Gökhan Durdi ise zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu süreçte bana desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen eşim, ailem, özellikle kendi organından bana can katan babama ne kadar minnet duysam azdır. Artık babamın böbreğiyle inşallah hayatıma devam edeceğim." ifadesini kullandı.

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