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Onikişubat Belediyesi, Hasta ve Yakınlarına Moral Oldu

Onikişubat Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kısa sürede hayata geçirdiği projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak hastalara moral depolamak amacıyla Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşlar ve refakatçilerini ziyaret etti.

Onikişubat Belediyesi, Hasta ve Yakınlarına Moral Oldu

Onikişubat Belediyesi, Hasta ve Yakınlarına Moral Oldu

Onikişubat Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kısa sürede hayata geçirdiği projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak hastalara moral depolamak amacıyla Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşlar ve refakatçilerini ziyaret etti.

09 Ağustos 2023 Çarşamba 19:10

Toplumun temel yapı taşı olan aile ve kadınlara yönelik farkındalık oluşturan projeleri Hanefi Mahçiçek başkanlığında bir bir hayata geçiren Onikişubat Belediyesi, bünyesinde kurduğu Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile çalışmalarını taçlandırdı.

Başkan Mahçiçek’in direktifleriyle çalışmalarına başlayan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede hayata geçirdiği birçok projeyle şimdiden kadınların takdirini kazanırken, kapı kapı sokak sokak özellikle kadınlara ulaşarak aile kavramını korumayı önceleyen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri son olarak ise hasta vatandaşlara moral olmak amacıyla hastaneleri ziyaret etti.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşlar ve refakatçileriyle bir araya gelen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Mahçiçek’in selamını ileterek, acil şifalar diledi.

Özellikle kadınların taleplerini not alan ekipler, hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet edip, yakından ilgilenirken, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarak tedavi sürecinde her konuda yanlarında olacaklarını belirtti.

Ziyaret edilen hasta ve refakatçilerine, içerisinde çay, şeker, kolonya, kahve, terlik, ıslak mendil, peçete ve havlunun da bulunduğu şifa ve hijyen paketi hediye edildi.

Hastalara moral depolamak amacıyla yapılan ziyaretler, hastaların yüzünü güldürdü.

“Amacımız, vatandaşlarımızın yalnız olmadıklarını hissettirmek”

Ziyaretlere ilişkin Onikişubat Belediyesi’nden yapılan paylaşımda aile kavramını koruyan ve kadınları önceleyen çalışmalara önem verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Amacımız, vatandaşlarımızın yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Rabbim dermansız dert vermesin. Hasta olan ve tedavi gören vatandaşlarımızaCenab-ı Hakk’tan şifa, vatandaşlarımızın sağlığı için fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Hasta ve hasta yakınları ise Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ederek, “Rabbim devletimize zarar ziyan vermesin. Allah devletimizden ve sizlerden razı olsun” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

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ONİKİŞUBAT BELEDİYESİHasta Ve Yakınlarına Moral Oldu
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