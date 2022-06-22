Patlamak üzere olan damar kapalı yöntem anjiyo ile tedavi edildi!

KSÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişçi ve ekibi, 84 yaşındaki Gülsüm Soylu'nun hem göğsündeki hem de karnındaki yırtılmak üzere olan balonlaşmış ana aort damarı aynı anda kapalı yöntemle anjiyo ile sağlığına kavuşturuldu.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Gülsüm Soylu, şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Soylu, burada yapılan muayenesinin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Mehmet Kirişçi tarafından yapılan tetkiklerde Gülsüm Soylu'nun hem göğüs hem de karnındaki atardamarların genişlediği tespit edildi. Acilen ameliyata alınan Gülsüm Soylu'nun hem göğsündeki hem de karnındaki yırtılmak üzere olan balonlaşmış ana aort damarı aynı anda kapalı yöntem anjiyo ile değiştirildi.

Kalp Damar Cerrahisi Doç. Dr. Mehmet Kirişçi, yaşlı ve aynı zamanda riskli anjiyo yöntemiyle sağlığına kavuşturdukları hastayla ilgili şu bilgileri verdi: "Hastamız polikliniğimize şiddetli karın ağrısıyla başvurmuştu. Şikayetlerin damarlara bağlı olacağını düşündüğümüz için tomografi anjiyo çektirdik. Görüntülerde göğüs kafesinde ana atardamarla karnındaki atardamarı çok ciddi oranda genişlediğini ve her an yırtılma riskinin olduğunu tespit ettik ve hastayı servisimize yatırdık. Açık ameliyat yüksek oranda ölüm riski taşımaktaydı. Dolayısıyla hastamızı kapalı ameliyata aldık. Hem göğsündeki damarın genişlemiş olması hem de karnındaki damarın genişlemiş olması bu operasyonun riskini bayağı yüksek yapmıştı. Aynı anda ikisini birden kapalı yöntemle hem karın damarındaki balonlaşmayı ortadan kaldırdık. Aynı zamanda da göğüs atardamarındaki genişlemeyi ortadan kaldırmış olduk. Aynı anda iki damarın balonlaşması ve iki operasyonun aynı anda yapılmış olması çok ender görülen durumdur. Dolayısıyla ikisini bir arada yapmış olmak ve sonrasında hastanın bütün şikâyetlerinin kaybolması, hastamız açısından hayati manada çok önem arz etmekte." diye konuştu.

Gülsüm Soylu ise çok şiddetli ağrı olduğunu ve taş düşürdüğünü sandığını, ancak gerçeği duyunca şok geçirdiğini söyledi. Doç. Dr. Mehmet Kirişçi'ye de teşekkür eden Soylu, "Ağrılarım sürekli vardı. Bir gün çok rahatsızlandım ve acile götürdüler. Sağ olsun doktorum iyi ilgilendi. Daha önce açık kalp ameliyatı olmuştum ve bu ikinci kalp ameliyatım oldu, bu kapalı yapıldı." dedi.