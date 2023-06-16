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Pfizer-Biontech raporu ortaya çıktı! Rakam rakam yan etkiler

Covid aşısıyla ilgili şokeden rapor! Bile bile piyasaya sürdüler... Rakam rakam yan etkiler

Pfizer-Biontech raporu ortaya çıktı! Rakam rakam yan etkiler

Pfizer-Biontech raporu ortaya çıktı! Rakam rakam yan etkiler

Covid aşısıyla ilgili şokeden rapor! Bile bile piyasaya sürdüler... Rakam rakam yan etkiler

16 Haziran 2023 Cuma 12:29

Pfizer ve BionTech firmalarının Avrupa Birliği’ne sunduğu kovid aşısı güvenlik raporunda, 1,6 milyon yan etki vakasının tespit edildiği ve miyokardit gibi ciddi yan etkilerden haberdar olunduğu ortaya çıktı.

Alman BionTech’in geliştirdiği ve Amerikalı ilaç tekeli Pfizer’ın üretip dağıttığı kovid mRNA aşıları ile ilgili yeni bir skandal gündeme geldi.

MAHKEME ÖNCESİ RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Birçok defa aşı kaynaklı miyokardit (kalp kası iltihabı) ve anafilaksi (vücudun aşırı alerjik reaksiyon göstermesi) gibi yan etkilerle itham edilen kovid mRNA aşıları için BionTech yetkilileri, Almanya’da mahkeme karşısına çıkacak.

Öte yandan mahkemeden önce Avrupa Birliği’nin ilaç denetleme ve düzenleme kurulu Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) sunulan rapor kamuoyuna arz edildi. Rapora göre Pfizer ve BionTech, aşının yan etkilerini bile bile piyasaya sürdü.

TOPLAM 1,6 MİLYON YAN ETKİ

18 Ağustos 2022 tarihli Pfizer-Biontech ortak "Kovid 19 mRNA aşısı düzenli güvenlik” raporuna göre hem Pfizer hem Biontech, aşı ile ilgili yan etkilerden haberdardı. Firmalar, “Aşının faydası, zararından daha fazla” diyerek yan etkilerin göz ardı edilebileceğini savundu.

Pfizer-BionTech’in Avrupa Birliği’ne sunduğu 396 sayfalık aşı güvenliği raporuna göre 19 Aralık 2021 ile 18 Haziran 2022 arasında yapılan Pfizer-BionTech kovid-19 mRNA aşılarında, 508 bin 351 aşılamada toplam 1 milyon 597 bin 673 yan etki tespit edildi.

En az bin anaflaksi, 8 bin 500 miyokardit vakası yaşandığı belirtildi.

En çok vakanın 40 yaş üstü insanlarda, aşı yapıldıktan sonraki ilk 24 saatte meydana geldiği ifade edildi.

MİYOKARDİT SEBEPLİ ÖLÜM RAKAMLARI

Pfizer-Biontech kovid-19 mRNA aşılarından sonra meydana gelen miyokardit vakalarında ölüm görülen olaylar şu şekildeydi:

Biri 6 biri 11 yaşında olan 2 çocuk,

12-15 yaş arası 3 çocuk,

18-24 yaş arasında 4 kişi,

25-29 yaş arası 5 kişi,

30-39 yaş arası 5 kişi,

40 yaş üstü 59 kişi.

Miyokardit sebebiyle toplam 78 ölüm yaşandığı bildirildi.

İKİNCİ DOZDAN SONRA VAKALAR

İlk dozdan sonra yapılan ikinci doz aşı ile 1639 miyokardit vakası daha yaşandı. İkinci dozdan sonra aşının bu yan etkisinin 21 gün süre zarfında ortaya çıkabildiği gözlemendi.

DİĞER VAKALAR

Öte yandan miyokardit hariç tam 32 bin 712 kalp rahatsızlığı vakası yaşandı.

Pfizer-Biontech raporunda yer alan diğer veriler şu şekildeydi:

Solunum yoluyla ilgili 54 bin 335 vaka,

Karaciğer ile alakalı 1091 vaka,

Bağışıklık sistemi-Otoimmün ile alakalı 11 bin 729 vaka,

Kas-iskelet rahatsızlıkları ile ilgili 25 bini ciddi olmayan toplam 31 bin 12 vaka,

İnme-Felç olaylarıyla ile ilgiliyse toplam 3 bin 91 vaka gözlemlendi.

CİRO 100 MİLYAR DOLARDAN FAZLA

Pfizer, kovid aşıları sayesinde geçen yıl 100 milyar dolardan fazla ciro yaptı.

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Pfizer-Biontech Raporu Ortaya çıktı! Rakam Rakam Yan Etkiler
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