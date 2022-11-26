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Sağlık Bakanlığı 11 bin sürekli işçi alımı branşlar ve illere göre dağılımı belli oldu!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için geri sayım sürerken sürecin detaylarının yer alacağı başvuru kılavuzu merak konusu oldu.

Sağlık Bakanlığı 11 bin sürekli işçi alımı branşlar ve illere göre dağılımı belli oldu!

Sağlık Bakanlığı 11 bin sürekli işçi alımı branşlar ve illere göre dağılımı belli oldu!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için geri sayım sürerken sürecin detaylarının yer alacağı başvuru kılavuzu merak konusu oldu.

26 Kasım 2022 Cumartesi 12:28

Bakanlığın önümüzdeki hafta alımı yapıalcak 11 bin sürekli işçinin branşara ve illere göre dağımı da belli oldu.

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"31 bin 183'ü sözleşmeli personel, 11 bin 317'si sürekli işçi olmak üzere, 85 bin yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42 bin 500'ünün alımı için dün başvuru kılavuzları İŞKUR'a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun."

İŞTE ALIM YAPILACAK İLLER VE PERSONEL DAĞILIMI!

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Sağlık Bakanlığı 11 Bin Sürekli Işçi Alımı Branşlar Ve Illere Göre Dağılımı Belli Oldu!
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