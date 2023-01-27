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SANKO Hastanesi Kahramanmaraşlı kardeşlere umut oldu!

Alport Sendromu (İlerleyici böbrek yetmezliği, işitme kaybı ve gözlerde anormalliklerle seyreden genetik bir hastalık) olan üç kardeş, SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde 10 yıl içinde aralıklarla yapılan böbrek nakli ameliyatı ile umut buldu.

SANKO Hastanesi Kahramanmaraşlı kardeşlere umut oldu!

SANKO Hastanesi Kahramanmaraşlı kardeşlere umut oldu!

Alport Sendromu (İlerleyici böbrek yetmezliği, işitme kaybı ve gözlerde anormalliklerle seyreden genetik bir hastalık) olan üç kardeş, SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde 10 yıl içinde aralıklarla yapılan böbrek nakli ameliyatı ile umut buldu.

27 Ocak 2023 Cuma 14:01

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi ve Organ Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel, SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Ekibi olarak Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Kenan Demirbakan’la Adana’dan bağışlanan kadavra böbreği Alport Sendromlu Onur Orçan’a (32) başarılı bir operasyonla naklini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alport Sendromunun toplumda 5.000-10.000 kişide bir görülen hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Yüksel, “Çocukluk çağındaki böbrek yetmezliklerinin yüzde 2,5'nde, erişkinlerin ise yüzde 0,3'nde böbrek yetmezliğinin nedeni Alport Sendromudur” dedi.

Hastanın ameliyat sonrası altıncı günde taburcu edildiğini kaydeden Doç. Dr. Yüksel,

“Şu ana kadar her şey güzel ilerledi. Onur Bey’in Alport Sendromlu iki ağabeyi de önceki yıllarda hastanemizde böbrek nakli olmuştu” diye konuştu.

DOÇ. DR. MEHTAP AKDOĞAN

Alport Sendromunun ilerleyici böbrek yetmezliği, işitme kaybı ve gözlerde anormalliklerle seyreden genetik bir hastalık olduğunu anımsatan SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Öğr. Üyesi Nefroloji Bölümünden Doç. Dr. Mehtap Akdoğan ise “Maalesef bu hastalığın kesin tedavisi yok. Hastalığın seyri erkek hastalarda daha hızlı olup, genellikle 16-35 yaş arasında hastada diyaliz ihtiyacı doğar” ifadelerini kullandı.

Onur Orçan’ın aile hikayesi olması nedeniyle bu hastalık açısından takip ve tedavi edildiğini ancak 2005 yılından itibaren diyaliz tedavisi görmeye başladığını anlatan Doç. Dr. Akdoğan, hastayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Onur Beyin ağabeyleri daha önce hastanemizde böbrek nakli olmuş ve Nefroloji Bölümümüzde takibimdeydiler. Onur Bey diyaliz tedavisi görürken bir yandan da hastanemizde nakil için kadavra sırasına kayıtlı idi.

Ağabeyleri gibi kendisine de hastanemizde kadavradan nakil sırası geldi ve başarılı bir şekilde böbrek naklini gerçekleştirdik. Şu an takiplerinde hastamızın böbrek fonksiyonları son derece sağlıklıdır. Üç başarılı böbrek nakli ile Orçan Ailesine umut olmaktan son derece mutluyuz.”

ONUR ORÇAN

Alport Sendrom’lu dört kardeşten biri olan Kahramanmaraşlı 32 yaşındaki Onur Orçan, “10 yıl içinde ben ve iki ağabeyimin SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde böbrek nakli ile hayatı değişti” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nde memur olarak çalışan Onur Orçan, 7 yaşlarında idrarından kan geldiğini ve ailesinin kendisini sürekli farklı illerdeki hastanelere tanı konması ve tedavi görmesi ümidiyle götürdüğüne dikkat çekti.

“Yedi yaşımdan itibaren tedavi ve kontrollerle uğraştım. Ailemle birlikte hastanelerde çok zaman geçirmek zorunda kaldım” diyen Orçan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“2005 yılına kadar sürekli hastanelerdeydim. 2005 yılında yapılan biyopsi sonrası üç ağabeyimde görülen kronik bir böbrek hastalığı olan Alport Sendromu tanısı kondu. Ağabeylerimle bu hastalık için sürekli çözüm aradık. Ancak maalesef zamanında doğru teşhis konulamadığı için bir ağabeyim ilk diyalizinde vefat etti. Diğer ikisi diyalize girmeye devam etti.

Böbrek nakli için başvuru yaptık. 10 yıl önce SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden büyük ağabeyime böbrek nakli için sıra geldiğini öğrenince çok mutlu olduk. Ağabeyim başarılı bir nakil geçirdi ve şu anda gayet sağlıklı. 8 yıl önce diğer ağabeyim de SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde böbrek nakli ameliyatı oldu ve şu an son derece sağlıklı.

2005 yılından bu yana Alport Sendromu’ndan dolayı diyalize bağlı yaşıyordum. Yakın zamanda SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden gelen bir telefonla kadavradan böbrek çıktığını ve nakil için sırasının bana geldiğini öğrendiğimde yeniden yaşadığımın farkına vardım.”

Böbrek nakli ameliyatı sonrasında sağlığının çok iyi olduğunu vurgulayan Orçan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Alport Sendromu hastalığından beni ve ağabeylerim kurtarıp yeni bir yaşam sunan SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi hekimleri ve personeline şükranlarımı sunuyorum. Bu ilgi ve konforu daha önce gittiğim yerlerde görmedim. İyi ki varsınız.”

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SANKO Hastanesi Kahramanmaraşlı Kardeşlere Umut Oldu!
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