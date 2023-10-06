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SANKO Hastanesi’nde ‘Emzirme Haftası’ Etkinliği

“Bebek Dostu Hastane” ve “Yenidoğan Dostu Hastane” unvanlarına sahip SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle anne sütünün önemiyle ilgili farkındalık oluşturmak ve bilgilendirme yapmak amacıyla stant kuruldu.

SANKO Hastanesi’nde ‘Emzirme Haftası’ Etkinliği

SANKO Hastanesi’nde ‘Emzirme Haftası’ Etkinliği

“Bebek Dostu Hastane” ve “Yenidoğan Dostu Hastane” unvanlarına sahip SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle anne sütünün önemiyle ilgili farkındalık oluşturmak ve bilgilendirme yapmak amacıyla stant kuruldu.

06 Ekim 2023 Cuma 12:00

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı yetkilileri, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş, Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Subaşı, Başhemşire Ceylan Özyılmaz, hekimler ve personel tarafından da ziyaret edilen stantta, Eğitim Hemşiresi Aslıhan Tabur anne ve anne adaylarına bilgilendirme yaparak, armağan takdim etti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi tarafından bebekler için en sağlıklı besin olan anne sütünün teşviki, anneler ile anne adaylarına emzirmeye yönelik doğru bilgi ve alışkanlıklar kazandırılması amacıyla farklı çalışmalar devam ediyor.

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SANKO Hastanesi’nde ‘Emzirme Haftası’ Etkinliği
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