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SANKO Hastanesi’nde “Lomber ve Pelvis Görüntüleme Kursu”
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SANKO Hastanesi’nde “Lomber ve Pelvis Görüntüleme Kursu”

SANKO Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Bölümü ve SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı iş birliği ile “Lomber ve Pelvis Görüntüleme Kursu” düzenlendi.

SANKO Hastanesi’nde “Lomber ve Pelvis Görüntüleme Kursu”

SANKO Hastanesi’nde “Lomber ve Pelvis Görüntüleme Kursu”

SANKO Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Bölümü ve SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı iş birliği ile “Lomber ve Pelvis Görüntüleme Kursu” düzenlendi.

06 Kasım 2022 Pazar 11:11

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen kurs, SANKO Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Bünyamin Kısacık ile Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Şahyazıcı Sarı tarafından verildi.

Hastalıklara doğru tanı konulmasının tedavinin ön şartı olduğunu belirten Doç. Dr. Kısacık, “Pek çok hastalığa doğru tanı konulması aşamasında multidisipliner çalışma çok değerlidir” dedi.

Doç. Dr. Kısacık, kursun farklı hastalık tablolarının bir arada sunulması ve ayırıcı tanıların net görülmesi açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

Lomber ve pelvis ile ilgili teorik bilgiler veren Doç. Dr. Kısacık, uzun süreden bu yana derledikleri radyolojik verileri de paylaştı.

Doç. Dr. Kısacık, katılımın yoğun olduğu ve ilgiyle izlenen kursu yeni içerikleriyle tekrarlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEP ŞAHYAZICI SARI

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Şahyazıcı Sarı ise “Klinisyenin tedaviyi planlamasında tanı ya da ayırıcı tanı belirlemesi açısından görüntüleme bulgularının çok önemli olduğunu kaydederek, “Bu nedenle klinisyen– radyolog iş birliği gereklidir” ifadelerini kullandı.

Bölgede bu kadar farklı konuların çok kısa zaman diliminde kurs olarak ilk defa verildiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Sarı, şöyle devam etti:

“Hem kendi adıma hem de katılımcı meslektaşlarım adına verimli bir kurs oldu. Farklı branşların bir araya gelmesi, hekimlerin tanışması ve ortak bir dil konuşulması açısından önem taşımaktadır. Benzer kurslara devam etmeyi hedefliyoruz.”

“Romatolojik Hastalıklarda”, “Kanserde”, “Enfeksiyonlarda Görüntüleme” olmak üzere üç oturum şeklinde düzenlenen kursta, pelvis ve lomber tutulumları pratik ve teorik olarak anlatıldı.

Kursa, birçok branştan uzman katılım sağladı.

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SANKO Hastanesi’nde “Lomber Ve Pelvis Görüntüleme Kursu”
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