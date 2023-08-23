Sanko Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Almalı ‘Polikistik Over sendromunda, yaşam tarzı değişmeli’

Opr. Dr. Almalı, Polikistik Over Sendromunun bir nevi yumurtalık tembelliği olarak da isimlendirilebilecek üreme çağındaki kadınlarda adet dönemlerinde gecikme, tüylenme ve ultrason görüntülemesinde küçük ve çok sayıda kistle seyreden, sık görülen endokrin bozukluk olduğunu kaydetti.

Adet gecikmesi ve tüylenme şikayetlerinin, Polikistik Over Sendromunun en belirgin habercileri olduğunu anımsatan Opr. Dr. Almalı, şöyle devam etti:

“Fenotipik (dış görünüş) özellikleri bilindiğinde, bu hastalığı tanımlamak daha kolaydır. Genel olarak kilolu ya da kilo almaya meyil, yüz bölgesinde ya da göbek hizasında belirgin tüylenme olmakla birlikte, ek olarak insülin direnci de eşlik edebilir. Özellikle bu durumlarda endokrinoloji bölümüyle de koordineli çalışmamız gerekebilir.

Toplumdaki genel kanının aksine sendrom, infertilite (kısırlık) yapmaz, ancak gebe kalmakta zorluk yaşanılabilir.”

YAŞAM TARZINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMALI

Polikistik Over Sendromu için en yararlı tedavi yönteminin yaşam tarzı değişikliği olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Almalı, şu önerilerde bulundu:

“Günde en az yarım saatlik yürüyüş ve fazla kiloların verilmesi bile tedavi edici olmaktadır.

Bu sendroma sıklıkla insülin direnci de eşlik ettiği için özellikle karbonhidrattan uzak durulmalı, sebze ve protein ağırlıklı beslenilmelidir.

Adet düzensizliği ve tüylenme şikayeti yaşayan kadınların en kısa zamanda kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmaları doğru olacaktır.”