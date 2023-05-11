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SANKO Tıp Öğretim Üyesi Yıldırım, ödüle layık görüldü!

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, 10. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi’nde “Onkolojide İlaç Tasarımı” konusunda yaptığı sunumla Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından “En İyi Çalışma Ödülü”ne değer görüldü.

SANKO Tıp Öğretim Üyesi Yıldırım, ödüle layık görüldü!

SANKO Tıp Öğretim Üyesi Yıldırım, ödüle layık görüldü!

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, 10. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi’nde “Onkolojide İlaç Tasarımı” konusunda yaptığı sunumla Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından “En İyi Çalışma Ödülü”ne değer görüldü.

11 Mayıs 2023 Perşembe 11:56

Antalya’da düzenlenen kongre, aldığı ödül ve yaptığı çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Yıldırım, ilaç sektörünün stratejik bir alan olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin geleceği için yerli ve milli ilaç geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Yıldırım, beyin tümörü hastalarında hidroksiklorokin isimli ilacın kullanımının etki mekanizmasını aydınlatan çalışmasıyla “Onkolojide İlaç Tasarımı” konusunda yaptığı sunumla “En İyi Çalışma” ödülünü kazanmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

İLAÇ SEKTÖRÜ STRATEJİK BİR ALAN

İlaç sektörünün, gıda ve silah sektöründen sonra dünyada üçüncü büyük sektör olduğunu anımsatan Prof. Dr. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlaç sektörü stratejik bir alan ve ülkemiz dünyanın en büyük 15’inci ilaç pazarı konumundadır. Ciddi bir ilaç endüstrisi var. Başkalarının tasarladığı ilaçları kullanmak yerine kendi ilaçlarımızı geliştirip patent alarak yerli ve milli ilaçlarımızı piyasaya sürmeliyiz.

Yeni ilaç tasarımı konusunda çalışma yok. Bu konuda öncülük yapmaya çalışıyorum. Bu çalışmalar gelecekte ülkemizin önünü açacaktır. Yetişmiş insan gücü ve bilim insanlarımızın geliştireceği yerli ve milli ilaçlar ülkemizi ilaç sektöründe dünyada söz sahibi yapacaktır.”

Türkiye’nin son yıllarda özellikle savunma sanayi alanında büyük atılımlar yaptığına vurgu yapan Prof. Dr. Yıldırım, “Bu kadar potansiyeli olan ülkemizde yapılan başarılı çalışmalar bizleri cesaretlendiriyor. İlaç sektöründe de çalışmalara yaparak bu alanda da farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde ülkelerin maske ve ilaç temini konusunda büyük sorunlar yaşadığına değinen Prof. Dr. Yıldırım, “İnsanların birbirlerine maske vermedikleri dönemi yaşadık. İlaç sanayide de bağımsız olmak için kendi ilacımızı üretmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. YILDIRIM BEŞ MOLEKÜL GELİŞTİRDİ

Yeni çalışmalar üzerine yoğunlaştıklarınım altını çizen Prof. Dr. Yıldırım, beş molekül geliştirdiğini ve bağırsak kanserinde denemeyi planladıklarına işaret etti.

Geliştirdiği beş moleküle SANKO 01, 02, 03, 04, 05 adını verdiğine vurgu yapan Prof. Dr. Yıldırım, “Bu molekülleri önümüzdeki günlerde bağırsak kanserinde deneyeceğiz. Hücre kültürü düzeyinde yapacağımız deneme başarılı olduğu takdirde patent başvurusu yapacağız” diyerek geliştirdiği moleküllerin müjdesini verdi.

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