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SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde “Palyatif Bakım Eğitimi”
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SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde “Palyatif Bakım Eğitimi”

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, SANKO Üniversitesi Hastanesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile palyatif bakım hemşireliği eğitimi düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde “Palyatif Bakım Eğitimi”

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde “Palyatif Bakım Eğitimi”

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, SANKO Üniversitesi Hastanesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile palyatif bakım hemşireliği eğitimi düzenlendi.

03 Kasım 2022 Perşembe 09:56

SANKO Üniversitesi Hastanesinde 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde düzenlenen eğitime, yoğun bakımda ve palyatif bakım merkezlerinde görev yapan hemşireler katıldı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, eğitimin açılışında yaptığı konuşmada “Paylaşmak, Türk toplumunun yapısında var olan bir değerdir. Gaziantep, paylaşma ruhunun yaşatıldığı şehirlerden biridir” dedi.

Palyatif bakımın, profesyonel sağlık bakımı kapsamına alınmadan önce, Türk toplumunda yaşlı ya da bakıma ihtiyacı olanların temel ihtiyaç ve bakımlarını aynı semtte yaşayanların üstlendiğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “Uzun yıllar devam eden bu gelenek, günümüzde bilimsel temellere dayandırılarak, profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Dağlı, “Hepimiz için çok değerli olan bu eğitime katılımızın çok önemli olduğuna inanıyor, tüm konuşmacı ve katılımcılara teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

EĞİTİM

Açılış konuşmasının ardından başlayan eğitimde Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları/Geriatri Bölümünden Prof. Dr. İbrahim Halil Türkbeyler, “Palyatif Bakımın Amacı, Felsefesi ve İlkeleri” konusuna değinirken, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu “Palyatif Bakımın Etik Boyutu” konulu eğitim verdi.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Emine Baş’ın başkanlığını yaptığı “Semptom Yönetimi” oturumunda, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu, “Sık Görülen Hematolojik Sorunlar ve Yönetimi”, Hemşirelik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Selver Güler, “Palyatif Bakımda Ağrı Yönetimi”, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Güzel, “Palyatif Bakımda Gastrointestinal Sisteme İlişkin Sık Görülen Semptomlar ve Yönetimi”, Arş. Gör. Ebru Karaaslan ise “Palyatif Bakımda Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Sık Görülen Semptomlar ve Yönetimi” konularını anlattı.

Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu’nun, başkanlığını yaptığı “Palyatif Bakımda Özel Konular” konulu ikinci oturumda ise Hemşirelik Bölümünden Öğr. Gör. Mustafa Kavak, “Stoma Bakımı”, Öğr. Gör. Zeynep Doğan, “Port Katater Bakımı”, Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç, “Basınç Yaralanması ve İnkontinans Yönetimi”, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat Olca, “Manevi Bakım ve Yas Süreci”, SANKO Üniversitesi Hastanesi Uzm. Hemşire Esra Akkaya ise “Total Parenteral Beslenme” konusuna değindi.

Eğitimin açılışına SANKO Üniversite Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş ile Başhemşire Ceylan Özyılmaz da katıldı.

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SANKO Üniversitesi Hastanesinde “Palyatif Bakım Eğitimi”
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